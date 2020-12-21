Экстрасенс рассказала, что дает сближение Юпитера и Сатурна в момент солнцестояния

Экстрасенс и нумеролог Алена Полынь, которая называет себя «потомственной ведьмой», рассказала, почему так важно уникальное сближение Юпитера и Сатурна, которое произойдет вечером 21 декабря.

Это чрезвычайно редкое астрономическое явление в прошлый раз наблюдалось 794 года назад — 4 марта 1226 года. Нынешнюю «встречу» Юпитера и Сатурна называют «великим соединением». Поскольку это явление произойдет в день зимнего солнцестояния, визуальное слияние на небосводе самых крупных планет Солнечной системы уже назвали «звездой солнцестояния».

Экстрасенс, нумеролог и ведунья Алена Полынь считает, что соединение Сатурна с Юпитером в момент солнцестояния — это очень важный переломный момент, который ни в коем случае нельзя упустить.

«Это очень интересный момент, особенно в связи с тем, что все это происходит во время солнцестояния, — рассказала ведунья корреспонденту ФАН. — В момент солнцестояния колесо жизни поворачивается и перемены происходят во всех областях: у кого-то к лучшему, у кого-то к худшему. Это зависит от самого человека, от его готовности к переменам».

Ведунья напомнила, что после солнцестояния день начинает прибавляться, что очень важно для всех сфер человеческой жизни.

«Сегодня фактически происходит рождение нового Солнца: мать-тьма сама рождает свет. Это всегда происходит в самую длинную ночь в году, а тут еще и соединение Юпитера с Сатурном. Так что мы наблюдаем потрясающее, вселенского масштаба явление. Напомню, эти планеты отвечают за важнейшие процессы на Земле —в социальной и культурной сфере, во власти, в религии. То есть благодаря этим планетам все потоки усилятся. Переход произойдет во всех главных системах, за которые отвечают Юпитер и Сатурн. Это проверено веками, недаром в древности все правители имели своих придворных звездочетов», — говорит собеседница ФАН.

В связи с этим всем жителям Земли нужно как можно ответственнее подойти к этому переходу, призывает ведунья.

«Это очень короткий, но при этом очень важный период: изменения накатывают стремительно и человеку необходимо поймать эту волну. Только быстрые действия обеспечат вам успех в ближайшем будущем. Юпитер и Сатурн любят людей властных, сильных, целеустремленных, но при этом справедливых, милосердных. Не любят тех, кто пытается подняться за счет более слабых. Эти планеты помогают тем, кто стремится к самосовершенствованию, кто способен меняться, отказываясь от старых постулатов», — говорит она.

Экстрасенс советует приветствовать зажиганием свечей и правильным настроем рождение нового Солнца, которое происходит в момент соединения Юпитера и Сатурна.

«Если вы возожжете свечи и настроитесь на новое Солнце, то Юпитер и Сатурн обеспечат вам пополнение энергетики. В момент зажигания свечей нужно обязательно сосредоточиться и настроиться на перемены, поскольку уходящий год — это была всего лишь подготовка к тому главному, что ждет нас впереди. Если мы не настроимся на новое, то можем остаться в прошлом и не поймать эту волну», — предостерегает Алена Полынь.

Напомним, момент зимнего солнцестояния 2020 приходится на 13:02 по московскому времени понедельника, 21 декабря. «Звезду солнцестояния», то есть планетарную пару Юпитер-Сатурн, можно будет наблюдать низко над горизонтом после захода Солнца в понедельник с 16:20 по московскому времени примерно в течение двух часов.