Эльман Пашаев: Приговор Олегу Соколову не будет строгим​​​​​​​

Адвокат Эльман Пашаев в интервью ФАН назвал возможное наказание по приговору бывшему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Прокурор попросил назначить историку наказание в 15 лет лишения свободы за убийство и хранение оружия. По словам адвоката, при наличии смягчающих обстоятельств строгость вердикта снижается на треть — в приговоре можно будет увидеть 10-11 лет лишения свободы. Суровые приговоры российские суды выносят, как правило, по делам о наркотиках, о терроризме и в случае, когда от преступления пострадал несовершеннолетний. Дело Соколова не из этой категории.

«По-человечески выражу свое мнение о том, что ни одно наказание нельзя признать достаточно суровым, когда речь идет о лишении жизни другого человека. Как профессионал скажу, что исход дела зависит от суда: найдет ли он смягчающие обстоятельства. Если да, то суд назначит наказание значительно мягче того, что мы услышали от прокурора в судебных прениях», — заявил собеседник ФАН.

Эльман Пашаев сообщил, что у Олега Соколова есть шанс выйти на свободу досрочно: после отбытия 2/3 срока лишения свободы суд может отпустить его на свободу, если будет признано, что он исправился. Правда, для этого потребуется согласие родственников потерпевшей. При самом благоприятном исходе Соколов может выйти на свободу уже через пять лет с учетом того, что он сидит с ноября 2019 года.

«У Соколова есть все шансы дожить до окончания срока наказания и выйти на свободу. Этому поспособствует строгий распорядок дня в колонии. Там сон и питание происходят по расписанию, а пища аскетичнее той, что человек обычно выбирает на воле. Организму это пойдет на пользу. Такие люди живут долго», — пояснил адвокат.

9 ноября 2019 года доцент Соколов был задержан при попытке скрыть следы убийства Анастасии Ещенко. Через год он признался в преступлении, а на суде он, добиваясь смягчения приговора, заявил о своем раскаянии.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласит приговор Олегу Соколову 25 декабря в 12:30.