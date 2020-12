Кто такие «Гордые Парни» и за что их ненавидит прогрессивная Америка

В 2020 году улицы Соединенных Штатов охватили протесты против жестокости полиции по отношению к чернокожему населению страны. Сложная ситуация, сложившаяся в американском обществе способствовала активизации как радикальных левых движений наподобие Антифа, Black Lives Matter, «Черных пантер», так и ультраправых: «Бугалу Бойз» и «Прауд Бойз» («Гордые Парни», Proud Boys).

Непрекращающиеся разорения кафе, магазинов и ресторанов при полном попустительстве властей и приказах не мешать «мирным протестующим», заставили консервативно настроенных граждан взяться за оружие и самим отстаивать соблюдение порядка. Среди них оказались и «Гордые Парни» — провокационный клуб для патриотичных мужчин, которые горячо любят США и ненавидят политкорректность.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась разобраться, что из себя представляет крупнейшее ультраправое движение в США и какие политические силы заинтересованы в их деятельности.

В 2008 году писателя и политического комментатора Гэвина Макиннеса выгнали из американского журнала Vice в связи с возникшими творческими разногласиями. После увольнения он серьезно увлекся правой идеологией и через восемь лет, в сентябре 2016 года, создал организацию «Прауд Бойз», о чем официально сообщил в статье на страницах периодического издания Taki's Magazine. По словам основателя, оригинальное название движения происходит от песни Proud of Your Boy из диснеевского фильма 1992 года «Аладдин», где главный персонаж извиняясь перед своей матерью за то, что был плохим сыном, обещает исправиться.

Гэвину показалось, что создатели мультипликационного фильма вложили в свое творение социально-политический смысл: якобы песня Аладдина не что иное, как извинение за то, что он мальчик.

С 2016 года «Прауд бойз» понемногу начали обрастать популярностью и находить сторонников среди тех, кому не была близка «новая американская этика». «Гордые Парни» подогревали недовольства консервативной публики, утверждая, что «белые люди и западная культура находятся в осаде».

Гэвин, уверенный в том, что количество его последователей будет только расти, придумал систему функционирования штабов на всей территории Соединенных Штатов с собственной уникальной структурой и иерархией. Членство в «Гордых Парнях» разделено на четыре уровня. Чтобы достичь первого, посвященный должен публично заявить:

Для доступа на второй уровень член организации обязан выдержать избиение товарищами, произнося вслух названия пяти сухих завтраков. Это, по мнению Макиннеса, демонстрирует «контроль над адреналином». Несмотря на то, что, на первый взгляд, испытание кажется суровым, просочившиеся в сеть видео свидетельствуют о том, что ритуал не такой уж и жестокий.

Посвященным рекомендуется ограничить мастурбацию до одного раза в месяц: по мнению руководства «Прауд Бойз» порнография делает людей слабыми и мешает реальным отношениям с женщинами. Насчет представительниц прекрасного пола у «Гордых Парней» отдельная философия: отношения с ними допускаются, но каждый член организации должен в конце концов остепениться и завести детей. Феминисток члены движения презирают, считая, что призвание каждой женщины — воспитание ребенка и содержание домашнего быта.

Чтобы достичь третьего уровня, представитель «Прауд Бойз» должен сделать специальную татуировку. Распространенными вариациями являются «Proud Boy» («Гордый Парень»), «POMB» («Proud of my boy», аббревиатура от «Горжусь своим мальчиком») и «Uhuru» — боевой клич движения, означающий «свободу» на языке африканского народа суахили.

Swinney still travels with Proud Boys to Proud Boy rallies with his Proud Boy tattoo. pic.twitter.com/puH4VUH5By