Кто такие «Гордые Парни» и за что их ненавидит прогрессивная Америка

В 2020 году улицы Соединенных Штатов охватили протесты против жестокости полиции по отношению к чернокожему населению страны. Сложная ситуация, сложившаяся в американском обществе способствовала активизации как радикальных левых движений наподобие Антифа, Black Lives Matter, «Черных пантер», так и ультраправых: «Бугалу Бойз» и «Прауд Бойз» («Гордые Парни», Proud Boys).

Непрекращающиеся разорения кафе, магазинов и ресторанов при полном попустительстве властей и приказах не мешать «мирным протестующим», заставили консервативно настроенных граждан взяться за оружие и самим отстаивать соблюдение порядка. Среди них оказались и «Гордые Парни» — провокационный клуб для патриотичных мужчин, которые горячо любят США и ненавидят политкорректность.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась разобраться, что из себя представляет крупнейшее ультраправое движение в США и какие политические силы заинтересованы в их деятельности.

Откуда взялись «Гордые Парни» и каких взглядов они придерживаются?

В 2008 году писателя и политического комментатора Гэвина Макиннеса выгнали из американского журнала Vice в связи с возникшими творческими разногласиями. После увольнения он серьезно увлекся правой идеологией и через восемь лет, в сентябре 2016 года, создал организацию «Прауд Бойз», о чем официально сообщил в статье на страницах периодического издания Taki's Magazine. По словам основателя, оригинальное название движения происходит от песни Proud of Your Boy из диснеевского фильма 1992 года «Аладдин», где главный персонаж извиняясь перед своей матерью за то, что был плохим сыном, обещает исправиться.

Гэвину показалось, что создатели мультипликационного фильма вложили в свое творение социально-политический смысл: якобы песня Аладдина не что иное, как извинение за то, что он мальчик.

С 2016 года «Прауд бойз» понемногу начали обрастать популярностью и находить сторонников среди тех, кому не была близка «новая американская этика». «Гордые Парни» подогревали недовольства консервативной публики, утверждая, что «белые люди и западная культура находятся в осаде».

Гэвин, уверенный в том, что количество его последователей будет только расти, придумал систему функционирования штабов на всей территории Соединенных Штатов с собственной уникальной структурой и иерархией. Членство в «Гордых Парнях» разделено на четыре уровня. Чтобы достичь первого, посвященный должен публично заявить:

«Я гордый западный шовинист и отказываюсь извиняться за создание современного мира».

Для доступа на второй уровень член организации обязан выдержать избиение товарищами, произнося вслух названия пяти сухих завтраков. Это, по мнению Макиннеса, демонстрирует «контроль над адреналином». Несмотря на то, что, на первый взгляд, испытание кажется суровым, просочившиеся в сеть видео свидетельствуют о том, что ритуал не такой уж и жестокий.

Посвященным рекомендуется ограничить мастурбацию до одного раза в месяц: по мнению руководства «Прауд Бойз» порнография делает людей слабыми и мешает реальным отношениям с женщинами. Насчет представительниц прекрасного пола у «Гордых Парней» отдельная философия: отношения с ними допускаются, но каждый член организации должен в конце концов остепениться и завести детей. Феминисток члены движения презирают, считая, что призвание каждой женщины — воспитание ребенка и содержание домашнего быта.

Чтобы достичь третьего уровня, представитель «Прауд Бойз» должен сделать специальную татуировку. Распространенными вариациями являются «Proud Boy» («Гордый Парень»), «POMB» («Proud of my boy», аббревиатура от «Горжусь своим мальчиком») и «Uhuru» — боевой клич движения, означающий «свободу» на языке африканского народа суахили.

Swinney still travels with Proud Boys to Proud Boy rallies with his Proud Boy tattoo. pic.twitter.com/puH4VUH5By — Chad Loder (@chadloder) September 30, 2020

Наконец, четвертый уровень является почетным и присуждается исключительно за «жертву в борьбе за правое дело». Другими словами, если член организации попал в переделку, выйдя из нее раненым и едва живым, присвоение четвертого ранга будет своеобразным утешительным призом для посвященного.

Чем занимаются «Прауд Бойз»?

В 2020 году у «Гордых Парней» было полно «работы», если учесть, что их основная деятельность — конфликты с представителями Антифа и BLM. С января «Прауд Бойз» активно участвовали в митингах в поддержку права на ношение огнестрельного оружия, а также препятствовали активистам движения Black Lives Matter в их попытках демонтажа исторических памятников.

В средствах массовой информации «Гордых Парней» характеризовали как «опасную группу сторонников превосходства белой расы», а также «экстремистов и бандитов». Кроме того, критике были подвергнуты взгляды «Прауд Бойз» на пандемию новой коронавирусной инфекции. Члены правого движения активно занимались анти-ковидной информационной пропагандой в крупнейших социальных сетях, утверждая, что вирус используется для контроля американского населения.

30 мая 2020 года администрация Facebook сообщила о существенной активизации сообществ «Гордых парней», в которых публиковались призывы приходить на акции протеста вооруженными.

В августе один из видных членов движения, Туситала «Крошечный» Тойз призвал всех членов организации выйти на улицы Портленда, штат Орегон, если они не хотят, чтобы «Америка сгорела». В результате 22 августа в городе произошло крупнейшее столкновение между правыми и левыми активистами.

Fighting in the streets pic.twitter.com/8EnuhN5V4q — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 22, 2020

По мнению «Гордых парней» они лишь «помогали» сотрудникам правоохранительных органов при помощи дубинок, пейнтбольных ружей, а в некоторых случаях огнестрельного оружия. Гэвин Макиннес, в свою очередь, заявил, что считает насилие единственным «действительно эффективным способом решения проблем», добавив при этом, что представители движения не являются зачинщиками конфликтов. Несмотря на шумиху в прессе, после протестов ни один из членов «Прауд Бойз» не был арестован: не исключено, что движение использует свои связи в высших политических кругах страны.

Кто поддерживает «Гордых парней» на политическом уровне?

В феврале 2018 года на тогда еще незаблокированном YouTube-канале «Прауд Бойз» было опубликовано видео, в котором Роджер Стоун, бывший советник президента США Дональда Трампа, на камеру произносит посвящение в последователи движения. Стоун был давно уличен в симпатиях к правым: он регулярно фотографировался с представителями движения, появлялся в их видеороликах, а также использовал членов организации в качестве личной охраны на различных мероприятиях.

Роджер Стоун не единственное связующее звено между ультраправыми и политическим истеблишментом Соединенных Штатов. После выступления Гэвина Макиннеса в столичном республиканском клубе в 2018 году американская общественная деятельница и журналистка Энн Коултер написала в Twitter:

«Получите браслет "Прауд Бойз", чтобы защитить мужчин, которые защищают вас».

Get a Proud Boys wristband to defend the men who defend you - https://t.co/D9wgmdEHF6 — Ann Coulter (@AnnCoulter) October 21, 2018

Кроме того, в октябре 2019 года с представителем «Гордых Парней» Люком Рольфингом сфотографировался Дональд Трамп-младший. И хотя неизвестно, знал ли сын президента о политических взглядах Рольфинга, подобные действия со стороны «Прауд Бойз», вероятнее всего, являются долгосрочной стратегией ультраправых в надежде получить государственную легитимность.

Сенатор Конгресса США Тед Круз от штата Техас и бывший губернатор Флориды Рик Скотт также фотографировались и общались с членами организации. Слухи, подогреваемые американской прессой, о симпатии Круза в отношении правых небезосновательны: он неоднократно критиковал протесты и был одним из авторов резолюции о признании антифашистов террористической организацией.

«Прауд Бойз» также поддержали ряд журналистов с Fox News: Гэвин Макиннес 24 раза приходил на ток-шоу Шона Хэннити, а ведущий американской политической передачи Такер Карлсон появлялся в видеороликах Макиннеса.

Банда, превратившаяся в политическую силу

По словам самого Макиннеса, «Прауд Бойз» — это своеобразное «прозападное братство», по сути, пивной клуб, посвященный мужским интересам, общению и празднованию всего, что связано с западной культурой. В реальности же «Гордых Парней» по многочисленным признакам можно отнести к крупной банде, участвующей в многочисленных неправомерных актах. Некоторые ее члены имеют судимости за агрессивное поведение, а руководство активно поощряет насилие против своих предполагаемых противников.

Несмотря на отсутствие у организации четких целей и плана действий, из-за волны социальных и политических противоречий, захлестнувших Соединенные Штаты в 2020 году, «Прауд Бойз» удалось занять место того политического движения, которое невозможно оставить без внимания и с которым приходится считаться. Возросшая популярность организации была незамедлительно использована американской руководящей элитой для демонстрации силы своим политическим оппонентам: в октябре сам Дональд Трамп обратился к «Гордым Парням» с просьбой «отступить и быть начеку», что было воспринято прессой и общественностью знаком поддержки.

Тем не менее, в ближайшее время, услугой своих «союзников» республиканцам воспользоваться не придется. В январе 2021 года президентское кресло займет демократ Джозеф Байден. Для «Гордых парней» это может означать только одно — в скором времени их деятельность очень сильно заинтересует американские правоохранительные органы.