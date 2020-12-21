Москва, 21 декабря. Популярная певица, блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ Ольга Бузова показала фанатам трогательные кадры, на которых она запечатлена с мамой. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала редкое фото.

Ольга подарила матери букет розовых роз и оставила трогательные слова под постом.

«Драгоценные минуты рядом. Мое сокровище!» — написала Бузова.

Многие подписчики певицы осыпали комплиментами мать и дочь, но некоторые заметили, что Ольга выглядит значительно старше Ирины Александровны. Поклонники Ольги Бузовой восхитились моложавой матерью певицы.

«Оля, ты старше мамы скоро будешь выглядеть», — с иронией заметила одна из фанаток знаменитости. «Какие красавицы», — восхитилась другая.

Напомним, телеканал ТНТ объявил о закрытии телепроекта «Дом-2». Последний новогодний выпуск реалити-шоу выйдет 30 декабря. Шоу существовало больше 16 лет. За эти годы многие зрители часто критиковали транслируемый контент и требовали закрыть программу.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире «Дома-2» 23 декабря, в 23:00. Последний выпуск «Дома-2» на канале выйдет 30 декабря», — сообщили в пресс-службе канала.

Пользователи соцсетей с восторгом отреагировали на эту новость. А вот Ольга Бузова расплакалась. Звезда подтвердила, что передача больше не будет выходить на ТНТ. С точки зрения Бузовой, «Дом-2» — легенда и культовый проект.