В Госдуме поддержали «умную» оптимизацию госаппарата

Исследователи НИУ ВШЭ пришли к выводу, что России нужна масштабная программа цифровой трансформации государственного управления с одновременной оптимизацией чиновников, занятых рутинными функциями. Депутат Госдумы Евгений Федоров оценил в комментарии для ФАН доклад ученых. Парламентарий уверен, что такая оптимизация госаппарата должна проходить постоянно.

Исследователи утверждают, что в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти можно «относительно безболезненно высвободить» до 11% работающих госслужащих. Кроме того, внедрение IТ-систем позволит сократить рутинные операции, которые сейчас составляют 30%, пишет РБК.

Высвободившиеся ресурсы ученые предлагают направить на усиление профильных и аналитических функций. Исследователи предупреждают, что без «умной» оптимизации государственная политика превратится в реактивную.

Депутат Евгений Федоров уверен, что предложенная исследователями оптимизация должна проводиться постоянно. Парламентарий подчеркнул, что это касается не только госаппарата, но и любых других сфер.

«Я считаю, что такая программа действительно нужна, но не только сейчас. Это программа должна быть постоянной по мере совершенствования и электронных систем, и документооборота. Мы должны переходить на более современные методы и сокращать госслужащих, которые занимаются этими операциями. Это касается не только госслужащих, но и любых работников: и предпринимателей, и офисов, к ним относятся и госслужащие», — заявил парламентарий.

Напомним, результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) показали, что 77% россиян считают, что сегодня в России много чиновников. 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо.

Федоров рассказал ФАН, что причина недовольства россиян работой чиновников кроется в истории России. Граждан страны не устраивает работа государства, уверен парламентарий. Что касается количества госслужащих, то, по мнению депутата, это технический вопрос. Парламентарий объяснил, что число чиновников исходит из того параметра государственной системы, которая есть.