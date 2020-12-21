Военный эксперт рассказал, почему НАТО проиграло России войну за Черное море

Когда Россия развернет в Черном море инновационную систему автоматического оповещения состояния водной поверхности, корабли НАТО окажутся как на ладони. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Некоторое время назад стало известно о том, что в России проходят испытания инновационной системы автоматического оповещения состояния водной поверхности. При помощи этой методики российские военные смогут отслеживать перемещение кораблей противника на расстоянии в несколько сотен километров. Китайские аналитики издания Sohu сообщают, что тестирование новинки именно в Черном море говорит о стратегической важности данного региона.

«После того, как система автоматического оповещения будет официально введена в строй, обороноспособность РФ в Черном море заметно возрастет», — рассказали эксперты.

Черноморский флот, береговая противокорабельная система, авиация вкупе с мощной системой предупреждения сильно усложнят жизнь США и их союзникам по Североатлантическому альянсу. Китайские специалисты уверяют, что маневры западных военных кораблей будут как на ладони, что сильно снизит эффект от их провокаций. При необходимости для них может быть подготовлен капкан, из которого будет крайне сложно вырваться.

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что новая отечественная система позволить армии РФ отслеживать любое передвижение кораблей НАТО и Украины в Черном море.

«Эта система позволит более эффективно обнаруживать надводные цели противника, которые в последнее время проявляют активность в Черном море. Цели - это корабли США, Великобритании, Турции, Украины, которая на данном направлении проявляет наибольшую активность со своим недофлотом, а также Румынии и Болгарии. Все усилия системы будут нацелены на то, чтобы правильно определять вид цели и ее маршрут. Если раньше все получилось вразнотык, поскольку корабельные средства обнаружения работали по-своему, а береговые – по-своему, то сегодня все объединяется в единое целое», — сказал собеседник ФАН.

Василий Дандыкин уверяет, что Черное море – стратегически важный регион, поэтому государства-члены Североатлантического государства в дальнейшем будут действовать здесь более активно. Если инновационная система автоматического оповещения состояния водной поверхности заработает, то смело можно сказать, что НАТО проиграло России войну за Черное море.

«Важно, чтобы данная система была создана и начала свою работу. А все из-за того, что страны НАТО в будущем, скорее всего, будут только увеличивать свое присутствие в Черном море. В свою очередь новая система значительно снизит их эффективность. Это создаст массу неудобств для кораблей Североатлантического альянса, поскольку любая их активность будет отслеживаться. Я уверен, что эта система заработает в Черном море. Кроме того, такой успех позволит нам развернуть ее и на других стратегических направлениях. Прежде всего, нам надо обезопасить Черное море, которое является для НАТО болевой точкой. Также стоит отметить, что в регионе действует и Украина – страна с абсолютно русофобской идеологией. Замечу, что создание данной системы – ответ на провокации со стороны Запада, который во всем обвиняет Россию. Я уверен, что все у нас выйдет», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что НАТО видит в России главную угрозу и наращивает военный потенциал у границ РФ.