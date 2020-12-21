Азаров назвал главную ошибку Украины, которая привела к Майдану

Украина перед Майданом совершила ошибку, которую Москва вовремя заметила и поправила на территории России. Об этом рассказал в прямом эфире телеканала «НАШ» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Число жителей Украины, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в этом году увеличилось до 67%, в 2019 году этот показатель составлял 36%, свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова. Только 16,5% респондентов считают, что события в государстве развиваются в правильном направлении. По словам Николая Азарова, нынешние киевские власти не справляются с ситуацией в стране.

«Я вижу, что мой народ сегодня испытывает страдания. Я вижу, что нынешняя украинская власть безответственная и не знает, что ей делать. Несмотря на это, еще можно поправить ситуацию в стране. Я верю, что Украина может возродиться. Но сейчас отсутствуют правовые основы для нормальной деятельности политиков. Их запугивают, с ними расправляются, им не дают влиять на ситуацию в стране», — заявил он.

Политик объяснил, почему Украина не может разрешить политические и экономические проблемы. По его словам, все дало в олигархах, которые контролируют все центральные средства массовой информации в стране.

«Все средства массовой информации на Украине сегодня принадлежат олигархам. Я уже говорил, что их интересы иногда совпадают с интересами государства — должна идти прибыль, обязаны создаваться рабочие места. Но в чем же интересы олигархов и государства не совпадают? Бизнесу главное, чтобы прибыль была любой ценой — через повышение тарифов, грабеж украинского населения и сокращение заработных плат. Мы добивались того, чтобы деньги, заработанные на предприятиях олигархов на территории Украины, оставались в стране и не уходили в офшоры. Здесь наши интересы полностью расходятся», — рассказал бывший премьер.

Николай Азаров считает, что Майдан — месть олигархов украинским властям за стабильность. По его мнению, с 2010 по 2014 год Украина показывала высокие темпы развития, поскольку ее политика была ориентирована на граждан. Но большому бизнесу не понравилось, что официальный Киев не дает ему действовать в своих интересах, поэтому и обрушил на власти всю мощь подконтрольных ему СМИ. В свою очередь, отметил бывший премьер, российским властям удалось создать в стране независимые СМИ, отстранив от них олигархов.

«Ситуация обострилась, когда начался Майдан. Как известно, фактически все центральные телеканалы, находившиеся под контролем олигархов, каждый день поливали грязью украинское правительство. И вот тогда, когда уже начался Майдан, я сказал президенту Виктору Януковичу, чтобы он обратился к своим друзьям-олигархам с просьбой прекратить показывать неправду про события, которые происходили в то время вокруг Майдана. Однако он переадресовал это задание мне. Я переговорил с олигархами, хотя мне было это неприятно. Они меня заверили, что не влияют на редакционную политику своих же телеканалов. Я понял, что таким образом олигархи нам мстят за стабильную политику, которую мы проводили. На Украине мы совершили ошибку, которую власть России вовремя заметила и поправила. Я надеюсь, что настанет период, когда этот беспредел закончится. Средства массовой информации на Украине должны стать независимыми», — резюмировал Николай Азаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Верховная рада Украины приняла «диктаторский» закон Зеленского.