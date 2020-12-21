На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

Недавние заявления президента России Владимира Путина по поводу прямого взаимодействия с Донбассом, сделанные в ходе пресс-конференции 17 декабря, вызвали бурный отклик на Украине. Местные эксперты принялись лихорадочно считать российские деньги в донбасском кармане и пришли к выводу — Москва может финансировать ДНР и ЛНР неограниченно долго, заодно создавая там «точки роста», передает корреспондент ФАН из Киева.

Официально ежегодная пресс-конференция Владимира Путина нигде на Украине не транслируется — это строго запрещено. Тем не менее само мероприятие (или фрагменты из него) десятки тысяч украинцев смотрят в Интернете. Во-первых — привыкли в «домайданные» годы. Во-вторых — они знают, что в общении с Путиным, как правило, звучит стопроцентно проверенная информация, которая на нынешней Украине — большой дефицит.

Как правило, в последующие дни после пресс-конференций темы, так или иначе связанные с Украиной, активно обсуждаются как в соцсетях, так и частично по ТВ. Например, заявление Владимира Путина об «усилении прямого сотрудничества с Донбассом» вызвало немалую тревогу в местном политикуме и даже обсуждалось в эфирах пары местных телеканалов (считающихся «пророссийскими»). Напомним, президент Путин сообщил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса и продолжит оказывать помощь региону — как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества. По словам Путина, объем поддержки также будет увеличиваться.

По подсчетам украинских финансовых аналитиков, Россия тратит на содержание донбасских республик от 2,5 млрд до 3,5 млрд долларов в год. Причем главная финансовая нагрузка связана с содержанием бюджетного сектора молодых республик — с выплатой пенсий, зарплат врачам, учителям, военным и административному аппарату. По оценкам киевских аналитиков, в год это обходится примерно в 300 млн долларов для ЛНР, до 500 млн долларов — для ДНР.

При этом украинские финансисты подчеркивают — благодаря частично восстановленной промышленности и росту сферы торговли и услуг в Донбассе неуклонно увеличивается доля средств, которую сами республики собирают в бюджеты. По данным Украинского института будущего, примерно 30-40% содержания пенсионеров и бюджетной сферы в республиках Донбасса финансируется за счет местных налогов и сборов, еще около 60% — поступает из РФ.

Эксперты указывают — до 2017-го Россия тратилась на содержание ДНР и ЛНР значительно сильнее.

При этом, помимо 800 млн долларов ежегодного финансирования, на «неконтролируемые территории» ведутся поставки российского газа — как для промышленности, так и для коммунального хозяйства — на десятки миллионов долларов в год. Наконец, РФ вкладывает миллионы долларов и в восстановление жилых домов, дорог, шахт и предприятий, разрушенных украинскими войсками. Промышленный потенциал Донбасса возрождается, и долевое участие РФ в его финансировании уменьшается.

Те выплаты, которые предоставляет Россия в финансовом эквиваленте, ни в коем случае не являются критичными для ее экономики, говорят украинские специалисты. Особенно — на фоне падения ежегодной «ренты». Естественно, ЛНР и ДНР в обозримом будущем не смогут сами себя обеспечивать, по-прежнему нуждаясь в российских деньгах. Но эти вливания будут неуклонно сокращаться и, по прогнозам, уже через два-три года Москва будет тратить на содержание ДНР и ЛНР не более 300 млн долларов в год. Поэтому, делают вывод украинцы, Киеву стоит поторопиться, если он действительно хочет иметь хоть какой-то вес в регионе.

Известный киевский политолог Александр Скубченко уверен — Россия делает для восстановления «неподконтрольных территорий» на порядок больше, чем президент Владимир Зеленский — на подконтрольном Украине Донбассе.

«Путин сказал, что помощь России будет направлена в том числе на восстановление инфраструктуры Донбасса, и это звучит весомо. На следующий день президент Зеленский сообщил — мол, «когда вернем себе контроль над ЛДНР, тоже будем восстанавливать территории». Он, видимо, подразумевал, что на контролируемой территории он уже все восстановил, — подчеркнул Скубченко. — Но Зеленский бессовестно лжет, потому что на контролируемом Украиной Донбассе не сделано вообще ничего. В 2019-м он пообещал создать госпрограмму восстановления инфраструктуры, «город-сад» на востоке. Но на сегодня ничего там не сделано. Он открыл на КПВВ центр оказания услуг и решил, что он Донбасс восстановил. Это просто смешно».

Скубченко напомнил — во всех населенных пунктах, которым призвал помогать Владимир Путин, восстановление уже идет полным ходом.

«Там реализуется третья-четвертая очередь восстановления жилья, активно ремонтируются мосты, путепроводы и дороги. Деньги активно вкладываются в экономику Донбасса. При этом Донецк уже шестой год получает аккредитацию в России, местным студентам выдают российские дипломы о высшем образовании, — заметил аналитик. — Прямое сотрудничество — это когда в Донецк приезжают специалисты по охране культурного наследия, чтобы оценить ущерб, причиненный войной памятникам архитектуры. И пишут программу восстановления памятников архитектуры. Зеленский пытается нам рассказать, что «в ЛДНР — дыра, там ничего не делается, а вот когда мы придем — там наконец-то все будет восстановлено». На деле, даже глупо сравнивать показатели того, что делает Россия для восстановления инфраструктуры ЛДНР, и того, что делает Украина на контролируемом Донбассе».

Говоря о сумме ежегодных российских инвестиций в Донбасс, Скубченко отметил — конечно, речь не идет о 5 млрд долларов, как уверяют украинские политики.

«Думаю, реально речь идет о двух-трех миллиардах долларов. Такие траты Россия при нынешнем положении вещей может себе позволить хоть в течение века, даже в условиях санкций Запада. То есть фактор цены — далеко не ключевой для РФ при определении судьбы Донбасса, — убежден политолог. — А заявления Киева, что «санкции приведут к «болевому порогу», плата РФ за военный конфликт станет неподъемной и ей придется «сдаться», — это глупое заблуждение. Увы, оно лежит в основе всей украинской концепции противостояния России. Поэтому мы уже шесть лет топчемся на месте, получив «замороженный» конфликт на своей территории».

Киевский политтехнолог Василий Стоякин уверен, что Украина не хочет возвращения Донбасса.

«Сегодняшняя позиция Киева не дает предпосылок к возвращению Донбасса. У нас любят говорить, что «Россия сама толкает Донбасс назад, на Украину». Да, она этим занимается с 2015 года в рамках Минских соглашений, конечная цель которых — восстановление территориальной целостности Украины. Россия продолжает это говорить на всех уровнях, но, как мне кажется, во многом по инерции, — заявил Стоякин. — Всем вменяемым людям уже ясно, что Донбасс к Украине не вернется. И именно потому, что сама Украина этого очень сильно не хочет. Если бы у Киева было желание вернуть Донбасс, то вопрос был бы уже давно решен, а позиция Украины была бы намного более устойчивой. Но Украина не хочет, видимо, потому что этого не хотят США».

Василий Стоякин уверен, что Америка манипулирует Россией с помощью Донбасса.

«Донбасс — очень удобная тема для того, чтобы продолжать давить на Россию, обвинять ее в агрессии, требовать от нее уступок, вводить новые санкции и тому подобное. То есть искусственно создана тупиковая ситуация. И так, как процесс развивается сегодня, — он идет в сторону интеграции Донбасса в РФ. Для того, чтобы Донбасс вошел в ее состав, условия еще не созрели. Но мы знаем, что туда идут огромные российские вложения, в первую очередь инфраструктурные. Знаменитые «гуманитарные конвои» — это капля в море российской помощи, которая реально оказывается Донбассу. Гуманитарка доходит непосредственно до людей, а все остальное распределяется через структуры тамошней власти. И, наконец, там массово идет получение российского гражданства».

По мнению Стоякина, выдача Россией паспортов жителям Донбасса — это тоже вынужденная, гуманитарная мера.