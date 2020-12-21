Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

Недавние заявления президента России Владимира Путина по поводу прямого взаимодействия с Донбассом, сделанные в ходе пресс-конференции 17 декабря, вызвали бурный отклик на Украине. Местные эксперты принялись лихорадочно считать российские деньги в донбасском кармане и пришли к выводу — Москва может финансировать ДНР и ЛНР неограниченно долго, заодно создавая там «точки роста», передает корреспондент ФАН из Киева.

Официально ежегодная пресс-конференция Владимира Путина нигде на Украине не транслируется — это строго запрещено. Тем не менее само мероприятие (или фрагменты из него) десятки тысяч украинцев смотрят в Интернете. Во-первых — привыкли в «домайданные» годы. Во-вторых — они знают, что в общении с Путиным, как правило, звучит стопроцентно проверенная информация, которая на нынешней Украине — большой дефицит.

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

Как правило, в последующие дни после пресс-конференций темы, так или иначе связанные с Украиной, активно обсуждаются как в соцсетях, так и частично по ТВ. Например, заявление Владимира Путина об «усилении прямого сотрудничества с Донбассом» вызвало немалую тревогу в местном политикуме и даже обсуждалось в эфирах пары местных телеканалов (считающихся «пророссийскими»). Напомним, президент Путин сообщил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса и продолжит оказывать помощь региону — как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества. По словам Путина, объем поддержки также будет увеличиваться.

По подсчетам украинских финансовых аналитиков, Россия тратит на содержание донбасских республик от 2,5 млрд до 3,5 млрд долларов в год. Причем главная финансовая нагрузка связана с содержанием бюджетного сектора молодых республик — с выплатой пенсий, зарплат врачам, учителям, военным и административному аппарату. По оценкам киевских аналитиков, в год это обходится примерно в 300 млн долларов для ЛНР, до 500 млн долларов — для ДНР.

При этом украинские финансисты подчеркивают — благодаря частично восстановленной промышленности и росту сферы торговли и услуг в Донбассе неуклонно увеличивается доля средств, которую сами республики собирают в бюджеты. По данным Украинского института будущего, примерно 30-40% содержания пенсионеров и бюджетной сферы в республиках Донбасса финансируется за счет местных налогов и сборов, еще около 60% — поступает из РФ.

Эксперты указывают — до 2017-го Россия тратилась на содержание ДНР и ЛНР значительно сильнее.

При этом, помимо 800 млн долларов ежегодного финансирования, на «неконтролируемые территории» ведутся поставки российского газа — как для промышленности, так и для коммунального хозяйства — на десятки миллионов долларов в год. Наконец, РФ вкладывает миллионы долларов и в восстановление жилых домов, дорог, шахт и предприятий, разрушенных украинскими войсками. Промышленный потенциал Донбасса возрождается, и долевое участие РФ в его финансировании уменьшается.

Те выплаты, которые предоставляет Россия в финансовом эквиваленте, ни в коем случае не являются критичными для ее экономики, говорят украинские специалисты. Особенно — на фоне падения ежегодной «ренты». Естественно, ЛНР и ДНР в обозримом будущем не смогут сами себя обеспечивать, по-прежнему нуждаясь в российских деньгах. Но эти вливания будут неуклонно сокращаться и, по прогнозам, уже через два-три года Москва будет тратить на содержание ДНР и ЛНР не более 300 млн долларов в год. Поэтому, делают вывод украинцы, Киеву стоит поторопиться, если он действительно хочет иметь хоть какой-то вес в регионе.

Известный киевский политолог Александр Скубченко уверен — Россия делает для восстановления «неподконтрольных территорий» на порядок больше, чем президент Владимир Зеленский — на подконтрольном Украине Донбассе.

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

«Путин сказал, что помощь России будет направлена в том числе на восстановление инфраструктуры Донбасса, и это звучит весомо. На следующий день президент Зеленский сообщил — мол, «когда вернем себе контроль над ЛДНР, тоже будем восстанавливать территории». Он, видимо, подразумевал, что на контролируемой территории он уже все восстановил, — подчеркнул Скубченко. — Но Зеленский бессовестно лжет, потому что на контролируемом Украиной Донбассе не сделано вообще ничего. В 2019-м он пообещал создать госпрограмму восстановления инфраструктуры, «город-сад» на востоке. Но на сегодня ничего там не сделано. Он открыл на КПВВ центр оказания услуг и решил, что он Донбасс восстановил. Это просто смешно».

Скубченко напомнил — во всех населенных пунктах, которым призвал помогать Владимир Путин, восстановление уже идет полным ходом.

«Там реализуется третья-четвертая очередь восстановления жилья, активно ремонтируются мосты, путепроводы и дороги. Деньги активно вкладываются в экономику Донбасса. При этом Донецк уже шестой год получает аккредитацию в России, местным студентам выдают российские дипломы о высшем образовании, — заметил аналитик. — Прямое сотрудничество — это когда в Донецк приезжают специалисты по охране культурного наследия, чтобы оценить ущерб, причиненный войной памятникам архитектуры. И пишут программу восстановления памятников архитектуры. Зеленский пытается нам рассказать, что «в ЛДНР — дыра, там ничего не делается, а вот когда мы придем — там наконец-то все будет восстановлено». На деле, даже глупо сравнивать показатели того, что делает Россия для восстановления инфраструктуры ЛДНР, и того, что делает Украина на контролируемом Донбассе».

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

Говоря о сумме ежегодных российских инвестиций в Донбасс, Скубченко отметил — конечно, речь не идет о 5 млрд долларов, как уверяют украинские политики.

«Думаю, реально речь идет о двух-трех миллиардах долларов. Такие траты Россия при нынешнем положении вещей может себе позволить хоть в течение века, даже в условиях санкций Запада. То есть фактор цены — далеко не ключевой для РФ при определении судьбы Донбасса, — убежден политолог. — А заявления Киева, что «санкции приведут к «болевому порогу», плата РФ за военный конфликт станет неподъемной и ей придется «сдаться», — это глупое заблуждение. Увы, оно лежит в основе всей украинской концепции противостояния России. Поэтому мы уже шесть лет топчемся на месте, получив «замороженный» конфликт на своей территории».

На Украине всполошились из-за прямого диалога между Россией и Донбассом

Киевский политтехнолог Василий Стоякин уверен, что Украина не хочет возвращения Донбасса.

«Сегодняшняя позиция Киева не дает предпосылок к возвращению Донбасса. У нас любят говорить, что «Россия сама толкает Донбасс назад, на Украину». Да, она этим занимается с 2015 года в рамках Минских соглашений, конечная цель которых — восстановление территориальной целостности Украины. Россия продолжает это говорить на всех уровнях, но, как мне кажется, во многом по инерции, — заявил Стоякин. — Всем вменяемым людям уже ясно, что Донбасс к Украине не вернется. И именно потому, что сама Украина этого очень сильно не хочет. Если бы у Киева было желание вернуть Донбасс, то вопрос был бы уже давно решен, а позиция Украины была бы намного более устойчивой. Но Украина не хочет, видимо, потому что этого не хотят США».

Василий Стоякин уверен, что Америка манипулирует Россией с помощью Донбасса.

«Донбасс — очень удобная тема для того, чтобы продолжать давить на Россию, обвинять ее в агрессии, требовать от нее уступок, вводить новые санкции и тому подобное. То есть искусственно создана тупиковая ситуация. И так, как процесс развивается сегодня, — он идет в сторону интеграции Донбасса в РФ. Для того, чтобы Донбасс вошел в ее состав, условия еще не созрели. Но мы знаем, что туда идут огромные российские вложения, в первую очередь инфраструктурные. Знаменитые «гуманитарные конвои» — это капля в море российской помощи, которая реально оказывается Донбассу. Гуманитарка доходит непосредственно до людей, а все остальное распределяется через структуры тамошней власти. И, наконец, там массово идет получение российского гражданства».

По мнению Стоякина, выдача Россией паспортов жителям Донбасса — это тоже вынужденная, гуманитарная мера.

«Большая часть жителей Донбасса просто не может обратиться за обновлением документов к Украине. А паспорта людям иметь необходимо — реальные, серьезные документы, дающие право ездить за границу, получать матпомощь и так далее. То есть Россия на это пошла во многом вынужденно. А выглядит это как интеграция если не территории, то населения в состав РФ, — указал Стоякин. — Введение в ЛДНР российской валюты — тоже чисто гуманитарная мера. Ведь Украина денег Донбассу уже давно не давала, и гривна сама по себе вышла из обращения. В целом, думаю, эта политика будет продолжаться и расширяться. Рано или поздно она приведет к более решительным шагам по интеграции этих территорий в состав РФ».

Новости партнеров