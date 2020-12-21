Онищенко объяснил, что делать в связи с появлением британской разновидности COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко объяснил, что нужно делать в связи с появлением информации о новом, более заразном штамме коронавируса COVID-19, который был зафиксирован в нескольких европейских странах, в первую очередь в Великобритании, а также в Австралии и ЮАР. В связи с этим некоторые страны временно прервали или значительно ограничили транспортное сообщение с Британскими островами. Отметим, Россия пока не ограничивала авиасообщение с Великобританией, которое в настоящий момент открыто.

По мнению Геннадия Онищенко, для паники оснований нет, но следить за ситуацией и принимать меры необходимо.

«Произошла мутация того вируса, который у нас уже есть. Это не какой-то новый коронавирус, который только что появился, это все тот же COVID-19. Судя по всему, мутация произошла в том сегменте генома коронавируса, который отвечает за контагиозность. То есть вирус стал более заразным, хотя и не более опасным. Данных о его большей опасности для человека пока никаких нет», — отметил он в комментарии ФАН.

Парламентарий напомнил, что примерно с марта ученые говорят о как минимум четырех подтипах COVID-19: азиатском, европейском, австралийском и североамериканском. В России пандемию вызвал европейский тип коронавируса, отметил он.

«Сейчас, скорее всего, появился какой-то новый подтип COVID-19, хотя это еще нельзя считать окончательно установленным фактом. Пока известно только о его большей контагиозности, хотя до гриппа по этому показателю ему все еще очень далеко», — сказал собеседник ФАН.

В связи с этим Онищенко пояснил, что необходимо внимательно наблюдать за ситуацией и продолжать мероприятия, которые уже намечены и выполняются.

«Оснований для серьезного пересмотра плана мероприятий пока нет. Наблюдать за происходящим надо. Но, самое главное, необходимо более интенсивно проводить вакцинацию, тем более что пока, по имеющимся данным, вакцинирование защищает в том числе от новой разновидности коронавируса. Вакцинация — это единственный способ остановить пандемию и даже ею управлять. Для этого нам сегодня в обязательном порядке надо развивать промышленное производство своих вакцин от коронавирусной инфекции. Кроме того, по-прежнему не надо забывать о базовой профилактике — это ношение масок, строгое соблюдение мер гигиены и так далее», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На 21 декабря 2020 года в мире зафиксировано около 76,8 млн случаев заболевания COVID-19; выздоровели 43,3 млн человек; почти 1,7 млн заболевших скончались.