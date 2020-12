Мутация коронавируса в Великобритании — не повод для паники

В последнее воскресенье перед Рождеством правительство Великобритании решило ввести строгий карантин в отдельных регионах страны на фоне распространения нового штамма COVID-19. Таким образом около 21 миллиона человек в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии и в Уэльсе попали в тотальный локдаун, призванный сдержать распространение недавно обнаруженного штамма вируса, который, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на 70% более заразен, чем его «оригинал». Жители британской столицы массово покидают город, но так ли все страшно на самом деле?

Самая новая коронавирусная инфекция

Однако не стоит пугаться устрашающих новостных заголовков, трубящих об ужасной мутации. Ведь она далеко не первая: исследования показали, что как минимум с весны текущего года на смену самой первой версии коронавируса из китайского Уханя с мутацией D614 пришел штамм с мутацией G614.

На сегодняшний день ученые насчитали уже по меньшей мере 4 тысячи различных мутаций одних только S-белков «оригинальной» версии COVID-19.

Новый штамм коронавируса получил название VUI 202012/01, что расшифровывается как Variant Under Investigation (рус. — вариант на стадии изучения), год 2020, месяц 12, вариант 01. Он распространяется быстрее, чем «оригинальный» и считается причиной всплеска заболеваний на юго-востоке Англии.

Великобритания ужесточает меры по борьбе с коронавирусом - уже с 20 декабря. Это реакция на новый штамм коронавируса, получившего наименование VUI2020/12/01, который стремительно распространяется https://t.co/No79T3f5fy — DW на русском (@dw_russian) December 19, 2020

В новом штамме британские вирусологи насчитали 17 мутаций, которые коснулись S-белков в геноме вируса. Две из них под названиями N501Y и H69/V70del считаются наиболее важными — предположительно из-за них VUI 202012 распространяется быстрее. Последняя из двух была обнаружена у вируса, которым заразились в ноябре норки в Дании.

Questions/réponses sur le ???? variant de COVID-19 au ????????



Il a été nommé VUI-202012/01 ("variant under investigation" en décembre 2020) et est défini par un ensemble de 17 changements ou mutations. L'une des plus importantes est une mutation N501Y dans la protéine de pointe pic.twitter.com/vTUYuAUYXA — Thibault Fiolet ???????? (@T_Fiolet) December 17, 2020

Первые случаи заражения самым новым типом коронавируса были зарегистрированы 20 сентября в графстве Кент и 21 сентября в Лондоне. По состоянию на 13 декабря 2020 года в Великобритании было выявлено 1108 случаев заражения VUI 202012 в почти 60 различных муниципальных образованиях, преимущественно на юго-востоке Англии. Небольшое количество случаев было зарегистрировано в Уэльсе и Шотландии. По данным Всемирной организации здравоохранения новый штамм коронавируса обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Сообщения о случаях заражения VUI 202012 также приходят из ЮАР.

Covid: WHO in 'close contact' with UK over new variant https://t.co/VLE5EOMnrp — BBC News (World) (@BBCWorld) December 20, 2020

По официальной информации британских властей нет никаких доказательств того, что он является более смертельным или вызывает более тяжелые заболевания. Также нет свидетельств того, что разрабатываемые вакцины будут менее эффективны в борьбе с новым штаммом.

Как обстоят дела с коронавирусом в Великобритании?

Великобритания с началом пандемии ввела комплекс карантинных мер, предусматривающий три уровня. За весь период пандемии в стране по данным Университета Джона Хопкинса зарегистрировано свыше 2 миллионов заболевших, 67 тысяч из которых — с летальным исходом.

UK coronavirus cases pass 2 million as another 27,052 test positive and 534 more diehttps://t.co/Mgte6aKBqw pic.twitter.com/X0juFJVxQv — The Scottish Sun (@ScottishSun) December 19, 2020

В последние три недели количество заболевших в Лондоне практически удвоилось, а в графстве Кент цифры заражений неуклонно растут, несмотря на третий — высший уровень карантинных ограничений. За прошедшие сутки в Соединенном Королевстве было зарегистрировано чуть больше 27 тысяч новых случаев.

Это вызвало опасения, что мер третьего уровня недостаточно для сдерживания темпов распространения инфекции. Сэр Патрик Волланс, главный научный советник правительства, сказал, что более 60% случаев в Лондоне относятся именно к новому варианту коронавируса.

Исходя из сложившейся обстановки власти страны ввели четвертый уровень ограничений в Лондоне, его пригородах, а также на востоке и юго-востоке Англии.

Unfortunately the new #Covid_19 strain is up to 70% more transmissible! It's vital to follow the new guidance to protect others & our NHS. If you're in Tier 4 you must not travel – or stay away from home overnight. Stay at home! Extra @BTP officers deployed to keep people safe. — Sir Peter Hendy CBE (@SirPeterHendy) December 20, 2020

По словам Джонсона, этот уровень подразумевает запрет на встречи с другими семьями на Рождество. Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы, парикмахерские, косметические студии. Но самым серьезным ударом для англичан стал запрет на въезд и выезд из зоны с четвертым уровнем, где проживает около трети населения Англии. Новые меры вступили в силу в ночь с 19 на 20 декабря и будут действовать как минимум две недели.

???? TIER 4 CONFIRMED ????



???? From midnight tonight London and large parts of South East England face restrictions 'broadly equivalent to national lockdown'



Here's what that means ????



[THREAD]https://t.co/sqVJ5rSQNM pic.twitter.com/Zu1pPthUHk — Metro (@MetroUK) December 19, 2020

На момент публикации статьи Италия, Сальвадор, Израиль, Нидерланды, Германия, Турция, Эстония, Швеция, Швейцария и Бельгия уже отменили рейсы в Великобританию и не принимают пассажиров из нее. Франция и Ирландия наложили запрет на въезд пассажиров и ввоз грузов, прибывающих по морю, железной дороге, автомобильным и воздушным транспортом.

Вакцинация идет своим чередом

В рамках борьбы с пандемией в Европе всерьез задумались о необходимости создания в странах ЕС единого сертификата о вакцинации от COVID-19. Разговоры о сертификатах, обязательной вакцинации и создании специальных иммунных паспортов для населения начались еще весной. В частности, «Дорожная карта сопротивления пандемии» была представлена Центром этики Гарвардского университета еще в апреле 2020 года. В ней приведены методы отслеживания контактов заболевших лиц (включая бессимптомных), а также возможности разработки приложений, не только направляющих предупреждения нарушителям карантина, но и отражающих статус тестирования каждого пользователя.

Серьезнее всех к вопросу иммунных паспортов подошли в Великобритании. Еще несколько месяцев назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказывалась насчет подобной формы контроля граждан весьма пространно, то и дело ссылаясь на «недоказанную эффективность подобных мероприятий». Но в середине сентября Борис Джонсон заявил, что хотел бы использовать тестирование для выявления лиц с отрицательным COVID-статусом, которые могут получить иммунные паспорта. По замыслу властей такие граждане получат возможность «вернуться к нормальной жизни».

Данная мера также должна подтолкнуть население к добровольной вакцинации, которая уже неделю идет в Великобритании. За это время в 70 больницах прививку сделали 138 тысяч человек.

Власти и чиновники минздрава в первую очередь намерены прививать возрастное население — около 25 миллионов человек. По оценкам правительства, программа вакцинации, включая производство, закупку и доставку препаратов, обойдется в 12 миллиардов фунтов стерлингов (16 миллиардов долларов).

Англичане спасаются бегством

В странах, входящих в Соединенное Королевство, свои правила введения карантинных мер, но строгие ограничения не обошли их стороной. Например, Уэльс уже перешел на четвертый уровень. В Северной Ирландии строгий локдаун также вступит в силу 26 декабря.

К настоящему моменту в Шотландии зарегистрировано лишь 17 случаев заражения VUI 202012, однако первый министр Никола Стерджен объявила о полном локдауне с 26 декабря. Для соблюдения запрета на въезд и выезд на границе Шотландии и Англии было удвоено количество полицейских.

Такая разница в правилах и недальновидность главы британского правительства стали результатом паники и массового бегства из Лондона. Фактический запрет празднования Рождества — семейного праздника, который в Западной Европе гораздо важнее Нового года — и сообщения о мутировавшем коронавирусе привели к тому, что жители самой густонаселенной части Соединенного Королевства поспешили покинуть «зараженные» новым штаммом территории.

Столица Соединенного Королевства быстро опустела, но те, кто не успел уехать до введения ограничений, рискуют быть задержанными полицией при попытке покинуть город.

Mass exodus of London has happened very very quickly #tier4 pic.twitter.com/uI15rA6RYe — Guy Lambert (@GuyBertie) December 20, 2020

A brisk walk through Parliament Square earlier today, only four miles completed which is low for a Sunday for me! #dailywalks #LondonTier4 #christmasiscancelled pic.twitter.com/G4kcAOc1Ll — JJ - ???????????????????????????? (@TheMsWelshgurl) December 20, 2020

Те же, кто не поддался панике, подвергли действия «беглецов» критике, справедливо отмечая, что в стремлении отметить Рождество с близкими, покинувшие город жители лишь усилят распространение нового штамма коронавируса.

Disappointed to see these crowds at St Pancras and to see Londoners would rather risk taking the #Covid_19 virus to Leeds or wherever else they are heading to get out of London rather than keep themselves and others save and accepting #tier4 #COVIDIOTS https://t.co/yIHcAEiCEE https://t.co/G6uuj1Y7kU — Lost Without Freya (@GeorgeMackey2) December 20, 2020

Борис — похититель Рождества

Мэр Лондона Садик Хан в интервью «Би-би-си» назвал введение ограничений «разрушительным», добавив, что сцены на лондонских вокзалах «явились прямым следствием хаотичного способа, которым было сделано объявление, и поздней стадии, на которой оно было сделано».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер обвинил Джонсона в «грубой халатности» за то, что тот не действовал раньше. По его словам, лейбористы поддержали последние коронавирусные ограничения, но раскритиковали премьера за то, что тот тянул до последнего с принятием решения.

По мнению Стармера, еще на прошлой неделе было очевидно, что план Бориса Джонсона по ослаблению карантинных мер на Рождество был слишком рискованным.

«И все же вместо того, чтобы выслушать опасения и отнестись к ним серьезно, премьер-министр сделал то же, что и всегда: проигнорировал проблему, взъерошил волосы и сделал дерзкий комментарий», — заявил он.

Решение правительства ввести ограничения незадолго до празднования Рождества ожидаемо вызвали негодование у жителей Лондона: в столице 19 декабря прошли акции протеста

Но все же обстановка в Великобритании достаточно спокойная, несмотря на новости о новом штамме вируса, распространяющегося по стране. Жители винят во всем Бориса Джонсона и традиционно упражняются в остроумии: Twitter заполонили сравнения премьер-министра с героем фильма «Гринч — похититель Рождества».

Boris is the next grinch pic.twitter.com/rfqI3vadB1 — Sahaii_x ???????? (@spencer_sahaii) December 20, 2020

Стоит ли бояться британской версии коронавируса?

Несмотря на то, что новый штамм гораздо более заразен, поводов для паники нет. Британские врачи в тесном взаимодействии с ВОЗ еще проводят необходимые тесты, чтобы окончательно определить особенности VUI 202012/01, однако уже сейчас спешат заверить, что мутации вирусов — это абсолютно нормальный процесс и они не угрожают эффективности вакцин.

С учетом закрытия сообщения с Великобританией, есть все шансы, что распространение нового штамма удастся сдержать в границах страны, которая по счастливому стечению обстоятельств расположена на островах. Что же касается самого Соединенного Королевства, то британскому правительству следовало бы проконсультироваться со специалистом по бихевиористике — это могло бы помочь избежать массового «бегства» жителей из Лондона.

Теперь же остается лишь обратиться к истории и вооружиться пропагандистским лозунгом времен Второй мировой войны, который сейчас придется как нельзя кстати: Keep Calm and Carry On.