Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Мутация коронавируса в Великобритании — не повод для паники

Мутация коронавируса в Великобритании — не повод для паники

В последнее воскресенье перед Рождеством правительство Великобритании решило ввести строгий карантин в отдельных регионах страны на фоне распространения нового штамма COVID-19. Таким образом около 21 миллиона человек в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии и в Уэльсе попали в тотальный локдаун, призванный сдержать распространение недавно обнаруженного штамма вируса, который, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на 70% более заразен, чем его «оригинал». Жители британской столицы массово покидают город, но так ли все страшно на самом деле?

Самая новая коронавирусная инфекция

Однако не стоит пугаться устрашающих новостных заголовков, трубящих об ужасной мутации. Ведь она далеко не первая: исследования показали, что как минимум с весны текущего года на смену самой первой версии коронавируса из китайского Уханя с мутацией D614 пришел штамм с мутацией G614.

На сегодняшний день ученые насчитали уже по меньшей мере 4 тысячи различных мутаций одних только S-белков «оригинальной» версии COVID-19.

Новый штамм коронавируса получил название VUI 202012/01, что расшифровывается как Variant Under Investigation (рус. — вариант на стадии изучения), год 2020, месяц 12, вариант 01. Он распространяется быстрее, чем «оригинальный» и считается причиной всплеска заболеваний на юго-востоке Англии.

В новом штамме британские вирусологи насчитали 17 мутаций, которые коснулись S-белков в геноме вируса. Две из них под названиями N501Y и H69/V70del считаются наиболее важными — предположительно из-за них VUI 202012 распространяется быстрее. Последняя из двух была обнаружена у вируса, которым заразились в ноябре норки в Дании.

Первые случаи заражения самым новым типом коронавируса были зарегистрированы 20 сентября в графстве Кент и 21 сентября в Лондоне. По состоянию на 13 декабря 2020 года в Великобритании было выявлено 1108 случаев заражения VUI 202012 в почти 60 различных муниципальных образованиях, преимущественно на юго-востоке Англии. Небольшое количество случаев было зарегистрировано в Уэльсе и Шотландии. По данным Всемирной организации здравоохранения новый штамм коронавируса обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Сообщения о случаях заражения VUI 202012 также приходят из ЮАР.

По официальной информации британских властей нет никаких доказательств того, что он является более смертельным или вызывает более тяжелые заболевания. Также нет свидетельств того, что разрабатываемые вакцины будут менее эффективны в борьбе с новым штаммом.

Как обстоят дела с коронавирусом в Великобритании?

Великобритания с началом пандемии ввела комплекс карантинных мер, предусматривающий три уровня. За весь период пандемии в стране по данным Университета Джона Хопкинса зарегистрировано свыше 2 миллионов заболевших, 67 тысяч из которых — с летальным исходом.

В последние три недели количество заболевших в Лондоне практически удвоилось, а в графстве Кент цифры заражений неуклонно растут, несмотря на третий — высший уровень карантинных ограничений. За прошедшие сутки в Соединенном Королевстве было зарегистрировано чуть больше 27 тысяч новых случаев.

Это вызвало опасения, что мер третьего уровня недостаточно для сдерживания темпов распространения инфекции. Сэр Патрик Волланс, главный научный советник правительства, сказал, что более 60% случаев в Лондоне относятся именно к новому варианту коронавируса.

Исходя из сложившейся обстановки власти страны ввели четвертый уровень ограничений в Лондоне, его пригородах, а также на востоке и юго-востоке Англии.

По словам Джонсона, этот уровень подразумевает запрет на встречи с другими семьями на Рождество. Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы, парикмахерские, косметические студии. Но самым серьезным ударом для англичан стал запрет на въезд и выезд из зоны с четвертым уровнем, где проживает около трети населения Англии. Новые меры вступили в силу в ночь с 19 на 20 декабря и будут действовать как минимум две недели.

На момент публикации статьи Италия, Сальвадор, Израиль, Нидерланды, Германия, Турция, Эстония, Швеция, Швейцария и Бельгия уже отменили рейсы в Великобританию и не принимают пассажиров из нее. Франция и Ирландия наложили запрет на въезд пассажиров и ввоз грузов, прибывающих по морю, железной дороге, автомобильным и воздушным транспортом.

Вакцинация идет своим чередом

В рамках борьбы с пандемией в Европе всерьез задумались о необходимости создания в странах ЕС единого сертификата о вакцинации от COVID-19. Разговоры о сертификатах, обязательной вакцинации и создании специальных иммунных паспортов для населения начались еще весной. В частности, «Дорожная карта сопротивления пандемии» была представлена Центром этики Гарвардского университета еще в апреле 2020 года. В ней приведены методы отслеживания контактов заболевших лиц (включая бессимптомных), а также возможности разработки приложений, не только направляющих предупреждения нарушителям карантина, но и отражающих статус тестирования каждого пользователя.

Серьезнее всех к вопросу иммунных паспортов подошли в Великобритании. Еще несколько месяцев назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказывалась насчет подобной формы контроля граждан весьма пространно, то и дело ссылаясь на «недоказанную эффективность подобных мероприятий». Но в середине сентября Борис Джонсон заявил, что хотел бы использовать тестирование для выявления лиц с отрицательным COVID-статусом, которые могут получить иммунные паспорта. По замыслу властей такие граждане получат возможность «вернуться к нормальной жизни».

Мутация коронавируса в Великобритании — не повод для паники

Данная мера также должна подтолкнуть население к добровольной вакцинации, которая уже неделю идет в Великобритании. За это время в 70 больницах прививку сделали 138 тысяч человек.

Власти и чиновники минздрава в первую очередь намерены прививать возрастное население — около 25 миллионов человек. По оценкам правительства, программа вакцинации, включая производство, закупку и доставку препаратов, обойдется в 12 миллиардов фунтов стерлингов (16 миллиардов долларов).

Англичане спасаются бегством

В странах, входящих в Соединенное Королевство, свои правила введения карантинных мер, но строгие ограничения не обошли их стороной. Например, Уэльс уже перешел на четвертый уровень. В Северной Ирландии строгий локдаун также вступит в силу 26 декабря.

К настоящему моменту в Шотландии зарегистрировано лишь 17 случаев заражения VUI 202012, однако первый министр Никола Стерджен объявила о полном локдауне с 26 декабря. Для соблюдения запрета на въезд и выезд на границе Шотландии и Англии было удвоено количество полицейских.

Такая разница в правилах и недальновидность главы британского правительства стали результатом паники и массового бегства из Лондона. Фактический запрет празднования Рождества — семейного праздника, который в Западной Европе гораздо важнее Нового года — и сообщения о мутировавшем коронавирусе привели к тому, что жители самой густонаселенной части Соединенного Королевства поспешили покинуть «зараженные» новым штаммом территории.

Столица Соединенного Королевства быстро опустела, но те, кто не успел уехать до введения ограничений, рискуют быть задержанными полицией при попытке покинуть город.

Те же, кто не поддался панике, подвергли действия «беглецов» критике, справедливо отмечая, что в стремлении отметить Рождество с близкими, покинувшие город жители лишь усилят распространение нового штамма коронавируса.

Борис — похититель Рождества

Мэр Лондона Садик Хан в интервью «Би-би-си» назвал введение ограничений «разрушительным», добавив, что сцены на лондонских вокзалах «явились прямым следствием хаотичного способа, которым было сделано объявление, и поздней стадии, на которой оно было сделано».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер обвинил Джонсона в «грубой халатности» за то, что тот не действовал раньше. По его словам, лейбористы поддержали последние коронавирусные ограничения, но раскритиковали премьера за то, что тот тянул до последнего с принятием решения.

По мнению Стармера, еще на прошлой неделе было очевидно, что план Бориса Джонсона по ослаблению карантинных мер на Рождество был слишком рискованным.

«И все же вместо того, чтобы выслушать опасения и отнестись к ним серьезно, премьер-министр сделал то же, что и всегда: проигнорировал проблему, взъерошил волосы и сделал дерзкий комментарий», — заявил он.

Решение правительства ввести ограничения незадолго до празднования Рождества ожидаемо вызвали негодование у жителей Лондона: в столице 19 декабря прошли акции протеста

Но все же обстановка в Великобритании достаточно спокойная, несмотря на новости о новом штамме вируса, распространяющегося по стране. Жители винят во всем Бориса Джонсона и традиционно упражняются в остроумии: Twitter заполонили сравнения премьер-министра с героем фильма «Гринч — похититель Рождества».

Стоит ли бояться британской версии коронавируса?

Несмотря на то, что новый штамм гораздо более заразен, поводов для паники нет. Британские врачи в тесном взаимодействии с ВОЗ еще проводят необходимые тесты, чтобы окончательно определить особенности VUI 202012/01, однако уже сейчас спешат заверить, что мутации вирусов — это абсолютно нормальный процесс и они не угрожают эффективности вакцин.

С учетом закрытия сообщения с Великобританией, есть все шансы, что распространение нового штамма удастся сдержать в границах страны, которая по счастливому стечению обстоятельств расположена на островах. Что же касается самого Соединенного Королевства, то британскому правительству следовало бы проконсультироваться со специалистом по бихевиористике — это могло бы помочь избежать массового «бегства» жителей из Лондона.

Теперь же остается лишь обратиться к истории и вооружиться пропагандистским лозунгом времен Второй мировой войны, который сейчас придется как нельзя кстати: Keep Calm and Carry On.

Новости партнеров