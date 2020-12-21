Анна Нетребко показала, как репетирует Новый год с друзьями

Москва, 21 декабря. Известная российская оперная певица Анна Нетребко показала поклонникам на видео репетицию Нового года. Свежие кадры знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

На последнем фото оперная певица наряжает хвойных красавиц, которых установили в нескольких комнатах ее дома. Сейчас Анна Нетребко вместе с супругом и сыном живет в Вене. Квартиру звезда пытается украсить максимально по-новогоднему, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.

После работы над внутренним убранством дома Анна Нетребко решила устроить небольшую репетицию Нового года и позвала в гости друзей. Компания устроила барбекю на террасе, повеселившись на свежем воздухе с видами на город, а затем переместились в квартиру. Гости разместились за большим столом под новогодние мировые хиты.

Анна Нетребко поделилась с фанатами и личным снимком. Она показала, какой наряд выбрала для этого замечательного вечера. Оперная певица облачилась в длинное платье с этническим принтом и рукавами-фонариками.

В апреле появилась интересная новость. Оставшаяся без работы из-за карантина Нетребко увлекалась безотходным производством и была вынуждена питаться просрочкой. Оперная дива регулярно делится с подписчиками в Instagram рецептами любимых блюд — ризотто, супов и баранины. Недавно Нетребко рассказала фолловерам, что решила удивить семью необычным блюдом под названием «Пан пердю». Она подробно объяснила, как готовить «знаменитый французский десерт «для бедных» и призналась, что это «ужасно вкусно».