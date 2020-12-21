Супермодель Наталья Водянова показала, как нужно сочетать свитер, юбку и брюки

Рускеала, 21 декабря. Известная супермодель российского происхождения Наталья Водянова показала на собственном примере, как нужно сочетать свитер, юбку и брюки. Свежий снимок знаменитость опубликовала на свой странице в социальной сети Instagram.

38-летняя модель сейчас живет в Париже вместе со своим большим семейством — тремя детьми от первого мужа и двумя от второго. Напомним, недавно французский предприниматель Антуан Арно стал законным супругом Водяновой. Сейчас звезда подиумов участвует со своими тремя детьми в документальном проекте, получившем название «Русские каникулы», в рамках которого она знакомит их со своей родиной.

Свое путешествие большая семья начала с севера России: Водянова с детьми уже побывала в Мурманской области и Карелии. Далее модель продолжит свой путь по железной дороге на настоящем паровозе.

«Любовь — это поезд Сортавала — Рускеала и назад», — написала Водянова.

Наталья Водянова показала стильный образ для суровой зимы в России. На снимке она была в коралловом свитере, брюках карамельного цвета и бархатной юбке с вышитыми на ней цветами. Образ Натальи показался многим очень стильным и модным. Поклонники знаменитости оставили под свежим постом много комментариев со словами восхищения.

«В снежных пейзажах и на этом поезде вы отчетливо напоминаете царскую семью в лучших добрых традициях. Красиво! Радуйте нас красотой! Спасибо вам», — написала благодарная подписчица. «Вы такая красавица», — восхитилась другая. «Предновогодняя сказка», — заметила третья.

К слову, в этом сезоне, действительно, модным является сочетание брюк, платья или юбки. Модный эксперт Эвелина Хромченко ранее рассказала, как лучше комбинировать эти два предмета гардероба, чтобы оставаться стильной.

Напомним, недавно Водянова показала фанатам, как проводит время с детьми у подруги Натальи Томпсон. Свежие кадры знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте в разделе stories. Она отправилась вместе с семьей к балерине Наталье Томпсон и ее супругу, фотографу Чарльзу, у которых шестеро детей. Пара живет в большом деревянном доме у леса.