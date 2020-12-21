Как украсить стол на Новый 2021 год: модные приемы и идеи

Можете себе представить Новый год без бенгальских огней, елки, фейерверков и без праздничного застолья? Вот и мы не можем, да и не особо хотим, ведь 2020 год выдался непростым, а значит 31 декабря мы все уж точно заслужили оливье! И поскольку в этот раз мы все будем дружно сидеть по домам из-за введенных ограничений, мы предлагаем вам сделать стол не только вкусным, но и красивым. Ведь так вы поднимите настроение себе и своим гостям, и сделаете эту праздничную ночь по-настоящему незабываемой.

Правила сервировки новогоднего стола

Для начала мы предлагаем освежить в памяти правила сервировки стола. Несмотря на то, что их немного и они довольно простые, их соблюдение упростит вам процесс подачи блюд и поможет избежать неловких моментов.

Начнем, пожалуй, с оформления. Стол должен гармонировать с общим оформлением дома или квартиры. Например, если вы украсили свое жилище в бело-красных или красно-зеленых оттенках, не стоит ставить на стол розовые тарелки или желтые фужеры. Такая картина будет выглядеть аляповато и безвкусно.

Если вы решили сделать новогоднюю вечеринку в стиле ретро, то тогда на стол допустимо положить скатерть с геометрическими фигурами, выполненную в сдержанных и теплых тонах, а посуду вовсе лучше выбирать белую. В том случае, если ваша квартира украшена в скандинавском стиле, то сервировка должна быть минималистичной и светлой. Поэтому, еще раз повторим, старайтесь искать соответствия в оформлении стола и помещений.

Второй и очень важный аспект при оформлении новогоднего стола — необходимо убрать все лишнее, что может помешать вам и вашим гостям. Неправильная сервировка зачастую создает много неудобств, одним из которых можно назвать недостаток места из-за обилия блюд. Гостям некуда поставить свою тарелку или свой фужер, движения сильно стесняются, настроение портится и вот праздник уже не тот. Однако тут есть очень простое решение:

• продумайте заранее меню и то, как вы будете ставить блюда на стол. Советуем выносить закуски поэтапно, к примеру, по мере того, как они заканчиваются;

• горячее можно разложить сразу по тарелкам гостей;

• исключите из сервировки общие блюда, а если они есть, то поставьте их на отдельный столик.

Ну и конечно нельзя забывать о последовательности сервировки стола. Для начала необходимо постелить скатерть. Свисать она должна со стола примерно на 30-40 сантиметров.

Затем раскладываем салфетки — тканевые кладутся или ставятся на тарелки, а бумажные одним краем прячутся под них. Кстати, из тканевых салфеток можно смастерить множество необычных и красивых фигурок, которые станут дополнительным украшением вашего праздничного стола.

Далее дело за посудой. Не нужно чрезмерных изысков, ведь это не прием королевской семьи. Сначала ставится большая тарелка для основного блюда, а уже на нее помещается тарелочка для закусок. Приборы располагаются стандартно — справа нож, а слева вилка. Если вы планируете подавать блюда, которые едят ложками, то эти приборы следует класть рядом с ножом. Еще одна идея — заверните приборы в тканевые салфетки и положите их на тарелки. Также можно перевязать их красивыми праздничными ленточками, для создания сказочной и новогодней атмосферы.

Фужеры нужно ставить в верхнем правом углу от тарелки. Так они не будут мешать гостям и загромождать пространство.

Ну и конечно сами блюда должны быть праздничными и нарядными. Салаты можно украсить микрозеленью, верхушки канапе можно сделать в виде небольших «цветочков» из огурца или паштета, а сухие закуски и вовсе можно украсить небольшими еловыми веточками.

Украшения для стола на Новый год 2021

Сервировку и блюда мы разобрали. Но как добавить столу больше праздничного и новогоднего настроения? Мы подготовили для вас парочку идей как украсить новогодний стол своими руками.

Если у вас прямоугольный стол, то в центр можно поставить композицию из свечей и еловых веток. Ее можно запросто сделать своими руками. Для этого вам понадобится:

• деревянное или металлическое продолговатое кашпо;

• флористическая губка;

• толстые восковые свечи (около трех штук);

• еловые шишки;

• пушистые еловые веточки.

Обрезаем губку под размер кашпо и кладем в емкость. В этом случае лучше не пропитывать ее водой, чтобы наша композиция не «уплыла». Затем вставляем свечи, как бы вминая их в губку. Чтобы избежать падения свечей, вы можете на их дно заранее нанести клей. Следом начинаем равномерно вставлять в губку еловые веточки, создавая своеобразный пушистый букет. Последний этап — шишки. Их закрепляют на клей около свечей и по всему периметру композиции. Кашпо можно дополнить бусами или маленькими елочными игрушками — тут уже дайте волю своей фантазии. Получившуюся композицию поставьте в центр стола и вуаля, новогодняя сервировка готова!

Свечи можно поставить и отдельно. В этом случае подойдут и маленькие чайные свечки в красивых стеклянных подсвечниках, и вытянутые свечи на высоких «ножках». Дополнить композицию можно декоративными бусами, которые будут гармонировать с цветом скатерти.

Для оформления круглого стола отлично подойдет новогодний венок. Его можно приобрести в любом крупном магазине, а можно и сделать своими руками. Причем венки могут быть совершенно разными: из шаров, мишуры, шишек, бантиков, еловых веток и сухих веточек. Все зависит от общего оформления праздника и декора в вашей квартире. Сейчас огромной популярностью пользуются тканевые венки, которые очень просты в изготовлении. Для этого вам понадобится:

• круглая картонная заготовка;

• мешковина или нитки для вязания;

• ножницы;

• клей;

• скотч;

• небольшие новогодние украшения;

• пара еловых веток.

Обмотайте круглую заготовку тканью и закрепите ее скотчем. Если хотите, чтобы венок был объемным, внутрь можно положить немного синтепона. Затем при помощи клея закрепите на получившейся основе начинайте при помощи клея закреплять еловые ветки, игрушки и другие декоративные элементы. Советуем заранее продумать композицию, чтобы она смотрелась гармонично. Готовый венок кладут в центр стола и украшают его свечами.

Если вы любите минимализм, то тогда можно обойтись лентами. Для праздничного стола лучше выбирать красные или золотые тонкие ленты. Их можно завязать в бант вокруг тканевых салфеток, или же закрепить на ножках фужеров. Кроме того, можно украсить графин с напитками, или же завязать ленты в крупные банты на стульях для гостей. Однако не переусердствуйте, иначе вы рискуете испортить праздничный вид стола.

Салфетки, о которых мы говорили ранее, можно выбрать с тематическим рисунком. Принт со снежинками, подарками, снегирями и другими праздничными атрибутами сделают вечер по-настоящему веселым и атмосферным.

Ну и куда же без символа Нового года? Как вы помните, символом следующего года является бык, а значит нужно смело приобретать в магазине маленькие декоративные фигурки бычков, которые в хаотичном порядке можно расставить на столе. Металлические, вязанные, бумажные — подбирайте украшения исходя из идеи общего оформления.

Любителям выпечки можем посоветовать весьма необычную и оригинальную идею — пряничный домик. В Сети можно легко найти трафареты для выпечки самой затейливой конструкции. Домик остается только украсить и поставить внутрь него небольшую диодную свечку. Уверяем, такое уютное и при этом съедобное украшение удивит и порадует любого гостя.

Несколько стильных советов при оформлении стола на Новый год

Чтобы стол был не только красивым, но и стильным, можно воспользоваться парочкой дизайнерских хитростей. Для вас мы их подсмотрели на просмотрах Интернета.

1. Снова скатерть. Сейчас очень можно дополнять основную скатерть тонкой тканевой «дорожкой», на которой в дальнейшем и располагают декоративные украшения. Раннер, так называется эта узкая скатерть, должен быть однотонным и желательно контрастировать с основным покрытием. К примеру, если у вас на столе белая однотонная скатерть, то раннер может быть зеленым или красным. Благодаря такому контрасту украшения станут смотреться еще более выигрышно.

2. Для тех, кто не хочет заморачиваться и мастерить сложные композиции н один вечер, существует модный и очень простой вариант — хвойные ветки в прозрачных вазах. Их также можно поставить посреди стола и дополнить композицию свечами. Так вы создадите праздничный эко-стиль и наполните комнату неповторимыми ароматами хвойных деревьев.

3. Чтобы сделать мероприятие не только красивым, но и интересным, сделайте для гостей новогодние пожелания. Для этого разлинуйте бумагу, напишите на получившихся прямоугольниках милые пожелания, разрежьте по линиям, сверните получившиеся заготовки в трубочки и перевяжите ленточками. Для удобства все пожелания можно пересыпать в прозрачную круглую вазу, откуда гостям их будет легко достать. Также пожелания можно написать на красивых открытках и положить их возле тарелок гостей.

Эти нехитрые приемы помогут вам сделать Новый год по-настоящему незабываемым и добрым, ну а гостей наверняка удивит ваша изобретательность и чувство стиля.