Радиоведущая Ксения Стриж рассказала, почему у нее нет детей от молодого мужа

Москва, 21 декабря. Молодой муж российской актрисы театра и кино, радио- и телеведущей Ксении Стриж признался, что мечтает о наследнике. Андрей Сусиков рассказал о том, что хочет ребенка от жены, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Моей маме, конечно, хочется внуков, но всему свое время. У меня есть план на этот счет. Мы думаем о суррогатном материнстве», — заметил он.

Также Сусиков откровенно рассказал, что ему в 32 года очень сильно хотелось стать отцом. Тогда у всех его сокурсников как раз появились на свет дети, которым супруг Стриж приходится крестным отцом. Радиоведущая Ксения Стриж объяснила, почему у нее нет детей от молодого мужа.

По словам самой телеведущей, она никогда не была готова к потомству. Звезда телеэкранов рассказала историю из детства. Оказывается, у ее матери были тяжелые роды, и после этого она говорила дочери, что рожать не нужно.

«Это родовая травма. Я физически этого боялась. Это было для меня как броситься на амбразуру. Когда я первый раз вышла замуж, то мать говорила: «Только не рожай». Я даже не думаю о детях. Нет этого инстинкта. Я в этом не виновата», — подчеркнула Стриж.

Ранее блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, признался, что мечтает о пополнении в их семье с Ольгой Бузовой. Он заявил, что очень любит свою избранницу, и с каждым днем эти чувства становятся сильнее. Иногда его пугает, что он полностью зависит от певицы.