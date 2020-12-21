Малышева назвала нежелательные для употребления перед сном продукты

, 21 декабря. Некоторые продукты могут вызвать бессонницу при употреблении перед сном. Телеведущая Елена Малышева порекомендовала отказаться от острой и жирной пищи.

Малышева рассказала, что алкоголь влияет на продолжительность фазы быстрого сна. По ее мнению, в состоянии алкогольного опьянения сон становится прерывистым и неполноценным.

Кофе, по словам Малышевой, также не рекомендуется употреблять перед сном. Несмотря на его полезные свойства, он обладает психотропным воздействием на организм человека, что приводит его психическое и физическое состояние в режим повышенной активности. Употребление острой и жирной пищи может вызвать расстройства желудка, изжогу, дискомфорт в области живота, что не позволит уснуть.

Малышева также озвучила список рекомендуемых продуктов. Перед сном можно выпить кефир, съесть красную фасоль, фисташки, творог, курицу и индейку, кунжут и шпинат.

Недавно специалисты рассказали о вреде употребления алкоголя. По мнению врачей, «горячительные» напитки могут привести к преждевременной смерти.