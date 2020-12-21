Роскомнадзор заблокировал свыше тысячи фейков о COVID-19

Москва, 21 декабря. Самыми популярными фейками о коронавирусе стали умышленное распространение инфекции через процедуру тестирования и вакцинации, ложная статистика о числе заражений и смертей.

Роскомнадзор часто блокировал рекламу поддельных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и мошеннические сайты, предлагающие населению справки и пропуска.

При этом, как сообщила член Общественной палаты Екатерина Мизулина, реальная цифра фейковых материалов значительно выше.

«По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6 631 фейк о COVID-19, из них 1 476 — о вакцине. Если говорить о первой волне (апрель — конец мая — Прим. ФАН), то это 8 206 фейков. Получается, более 14,5 тыс. примеров недостоверной информации», — сказала она в беседе с изданием «Известия».

Пандемия коронавируса, который начал распространяться в конце прошлого года в КНР, охватила практически все страны мира, в том числе Россию. Российские специалисты создали вакцину «Спутник V», которая прошла регистрацию летом и стала первым в мире препаратом от коронавируса.