Труп несовершеннолетнего юноши обнаружили в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 21 декабря. Тело 17-летнего молодого человека обнаружили в квартире одного из домов в городе Тосно Ленинградской области.

Диспетчер со станции скорой помощи сообщил в правоохранительные органы об обнаружении трупа. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле не обнаружила. Личность покойного установили, им оказался парень 17 лет, неделю не доживший до своего дня рождения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Молодой человек, по назначению психиатра, принимал препарат для снижения тревожности и беспокойства. Как рассказал отец покойного, юноша принимал наркотики и болел астмой, а также состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Федеральное агентство новостей ранее писало об обнаружении тела рабочего в банном комплексе под Гатчиной. Мужчину обнаружил хозяин заведения после того, как его сотрудник перестал выходить на связь.