Мясников высказался о планах ЕС из-за новой мутации SARS-CoV-2 в Британии

Москва, 21 декабря. Известный телеврач Александр Мясников высмеял планы властей Евросоюза закрыть границу с Великобританией, где обнаружена новая мутация коронавируса.

Доктор Мясников напомнил, что вирусы мутировали всегда. SARS-CoV-2, который распространялся в китайском городе Ухань, уже давно вытеснен мутациями G614 и D614, указал специалист. По его словам, о мутации, обнаруженной в Великобритании, известно с сентября, поэтому, подчеркнул Мясников, ее невозможно назвать новой.

«Ситуация с коронавирусом меняется столь стремительно, что три месяца — это уже давно. А это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии. Более того, то, что ее обнаружили в Англии не значит, что мутация произошла именно там! Британские ученые — молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?!» — написал в своем Telegram-канале врач.

Он добавил, что вирусы будут мутировать и дальше, набирать скорость и при этом не терять силы. Главное, по словам специалиста, — вакцины, которые будут действовать и на другие коронавирусы.

Европейский союз ранее заявил о намерении приостановить сообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса в королевстве. Некоторые страны, в частности, Бельгия уже закрыла границу.