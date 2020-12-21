Российскую вакцину «Спутник V» начали производить в Казахстане

Нур-Султан, 21 декабря. Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» начали производить в Казахстане.

Поэтапно на базе Карагандинского фармацевтического комплекса создадут два млн доз вакцины. Массовая вакцинация жителей республики начнется в феврале следующего года.

«В первую очередь прививки будут проводиться на добровольной основе медицинским работникам, педагогам, студентам, сотрудникам правоохранительных органов, контингенту медико-социальных учреждений, а также представителям групп риска с хроническими заболеваниями», — сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, прибывший в фармацевтический комплекс.

Премьер-министр, по данным правительства, отметил важность локализации промышленного производства российской вакцины в республике.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована летом 2020 года. Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина против коронавируса нового типа.