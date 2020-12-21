Сенат США единогласно одобрил однодневный бюджет во избежание шатдауна

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Дональд Трамп должен в срочном порядке подписать бюджет, одобренный обеими палатами Конгресса.

Верхняя палата законодательного органа проголосовала за принятие краткосрочного бюджета сроком на один день. Сенат сделал это вслед за Палатой представителей. Такая мера была принята, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы федеральных учреждений страны.

Следующая попытка Конгресса утвердить бюджет на 2021 год состоится 21 декабря. Парламентарии должны будут представить окончательную версию 900-миллиардного пакета поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Палата представителей США согласилась предоставить Киеву 250 миллионов долларов для поддержки вооруженных сил Украины. Средства планируют выделить из оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки.