Сильные морозы придут в несколько регионов России до конца недели

Москва, 21 декабря. Похолодание в ближайшие дни придет в регионы Приволжского федерального округа. Самыми холодными станут Саратовская, Самарская и Оренбургская области.

Первые дни недели на востоке европейской части России и Волге станут холодными. Столбик термометра в этих регионах опустится на шесть–восемь градусов ниже нормы. К пятнице погода немного улучшится и отклонение от нормы составит три–пять градусов.

В Саратовской, Самарской, Оренбургской областях с 21 по 24 декабря будет действовать предупреждение о сильных морозах. Температура воздуха на пять–восемь выше климатической нормы будет наблюдаться в регионах Северо-Западного федерального округа, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гидрометцентр ранее зафиксировал аномальную толщину льда на севере Каспийского моря. Его ледовитость на 30% превышает традиционные для этого времени показатели.