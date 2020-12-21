Иностранное СМИ дало наставления планирующим путешествие в Россию

Москва, 21 декабря. Издание EU Reporter посоветовало туристам выбрать конкретное место для изучения «полной сюрпризов и чудес» России.

Первым делом путешественникам нужно заняться визами, процесс их получения довольно прост. Перед поездкой необходимо обменять валюту на рубли и снять с карты наличные деньги. СМИ отметили важность уважительного отношения и поведения к окружающим в России.

«Большинство местных жителей не понимают мягкого насмешливого чувства юмора, к которому вы, возможно, привыкли у себя дома», — отметил автор материала.

Он также посоветовал не спорить «с бабушками в платке», которые будут требовать уступить им место в метро, так как в России пожилые люди в почете, и никто из прохожих не станет с ними спорить. Иностранным туристам не стоит бояться отсутствия привычной еды, поскольку ее в России можно отыскать без труда. СМИ посоветовало своим читателям попробовать окрошку, винегрет и пельмени.

Жительница Ирландии ранее поделилась впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург. Иностранку особенно впечатлила архитектура и погода Северной столицы.