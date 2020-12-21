СМИ: «Спартак» нашел замену Тедеско на посту главного тренера

Москва, 21 декабря. Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим является одним из главных претендентов на пост главного тренера московского «Спартака».

Специалист входит в сферу интересов «красно-белых», поскольку руководство клуба хочет пригласить на должность главного тренера иностранного специалиста. Последним местом работы Жардима был «Монако», с которым он единожды становился чемпионом Франции. В составе монегасков сейчас выступает российский полузащитник Александр Головин.

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил об уходе из команды по окончанию сезона после игры с «Зенитом». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.