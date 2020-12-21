Аналитики перечислили самые актуальные профессии в 2021 году

Москва, 21 декабря. Среди востребованных профессий в новом году оказались медицинский персонал, IT-специалисты и продавцы, выяснили специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

В новом году ожидается спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов. К таким промежуточным результатам пришли аналитики в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Главный тренд наступающего года — готовность постоянно учиться и быстро осваивать, обрабатывать полученную информацию. Способность к адаптивности и гибкости поможет соискателям при переквалификации в новую сферу деятельности. Полезными навыками станут владение компьютерной грамотностью, то есть знание офисных программ и приложений, а также понимание основ кибербезопасности.

В 2020 году в столице России пользовались популярностью таксисты, укладчики и комплектовщики. В Санкт-Петербурге работодатели искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. Самыми востребованными специальностями в Саратове и Нижнем Новгороде стали педагоги дополнительного образования и преподаватели математики, выяснили эксперты.

На сервисе HeadHunter в 2020 году были востребованы менеджеры по продажам, инженеры и водители. Все вакансии изучали в течение года. В рейтинге профессий также оказались врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.