Пожар повышенного ранга охватил станцию переливания крови в Уфе

Уфа, 21 декабря. Возгорание началось в здании станции переливания крови рано утром. На место оперативно приехали спасатели.

Пожарные увидели пламя, вырывающееся из окна четвертого этажа. Возгоранию был присвоен повышенный ранг. Спустя полчаса пламя, охватившее площадь в 80 квадратных метров, было потушено. Сотрудники МЧС эвакуировали около 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства возгорания.

На днях сообщалось о пожаре в частном доме в поселке Батталово в Башкирии. После тушения пламени огнеборцы нашли два тела — 52-летнего мужчины и 61-летней женщины.