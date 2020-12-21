Баранова: симптомы COVID-19 могут вызвать рак

, 21 декабря. Длительное воспаление при COVID-19 может привести к возникновению рака, заявила профессор биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Под воспалением биолог подразумевает повышенную температуру. Жар может пробудить затаившуюся внутри организма опухоль, которая, выйдя из своей защитной капсулы, начнет распространяться по телу.

Баранова добавила, что также существуют онкотропные вирусы. Они, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития раковой опухоли и полному ее исчезновению.

Недавно врачи выяснили, какой тип кашля является симптомом коронавирусной инфекции. Доктор медицины Нейт Фавини сравнил кашель больного COVID-19 и кашель астматика.