АвтоВАЗ впервые за девять лет сменит шеф-дизайнера

Москва, 21 декабря. Главный дизайнер компании «АвтоВАЗ» Стив Маттин покинет свой пост. Он работал на этой должности с 2011 года.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной сайте автомобильной компании. С 1 января 2021 года должность Маттина займет Жан-Филипп Салар, известный по работе в Groupe Renault. Он является дизайнером новых Sandero, Logan и Arkana, а также Duster. Отмечается, что Стив Маттин останется в качестве советника президента АвтоВАЗа.

Недавно компания «АвтоВАЗ» показала дизайн обновленного автомобиля Lada Largus. Предполагается, что модель будет одной из самых ожидаемых на рынке.