Светлана Бондарчук закатила вечеринку с «бразильянками» в бикини

Москва, 21 декабря. Экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана закатила пышную вечеринку по случаю своего дня рождения. Она сделала гостям приятный сюрприз, подарив им «поездку» в несколько стран.

Знаменитость отметила свое 52-летие. По этому случаю она устроила в одном из столичных ресторанов костюмированную вечеринку для своих гостей. Поздравить звезду пришли тренер «Зенита» Сергей Семак с женой, продюсер Яна Рудковская, журналистка Ксения Собчак, певца Наталья Подольская и Владимир Пресняков, актриса «Гоголь-центра» Ян Гэ и многие другие.

Светлана за праздник сменила как минимум три наряда. Гости в свою очередь выбрали для себя костюмы сами — некоторые были в сари, другие оделись в футбольную форму сборной Бразилии.

В комментариях под фотографиями Бондарчук с горячими «бразильянками» в бикини звезды, побывавшие на торжестве, признались, что в восторге от мероприятия. По их мнению, праздник стал «вечеринкой года».

На протяжении почти трех десятков лет Светлана была женой Федора Бондарчука. Но в 2016 году супруги расстались. Сейчас экс-жена режиссера замужем за дизайнером Сергеем Харченко.