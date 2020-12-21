Драка двух американок за PlayStation 5 закончилась нокаутом

Роли, 21 декабря. Посетительницы магазина Walmart подрались из-за новой приставки PlayStation 5. Одна из участниц потасовки потеряла сознание.

Инцидент произошел в американском штате Северная Каролина. На записи с камеры видеонаблюдения показано, как мужчины пытаются разнять двух ругающихся женщин. В какой-то момент словесный конфликт перерастает драку.

Другие покупатели снимали происходящее на камеру и вмешались только после того, как одна из девушек начала бить оппонентку ногами по голове. Прибывшие в магазин сотрудники полиции не застали нарушительниц, так как они сбежали с места происшествия.

Компания Sony ранее пообещала вернуть деньги за покупку игры Cyberpunk 2077 владельцам консолей PlayStation четвертого и пятого поколений. Геймеры пожаловались на большое количество багов в новой игре.