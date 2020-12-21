Россияне на пенсии хотели бы получать не менее 45 тысяч рублей

Москва, 21 декабря. Онлайн-платформа Webbankir провела опрос и выяснила пожелания россиян относительно размера их заработной платы.

Всего один процент опрошенных считает для себя достаточной сумму в 25 тысяч рублей ежемесячно. Большая часть — 46,6% —мечтает о выплатах в размере не менее 45 тысяч рублей, 29,1% респондентов хватило бы 30 тысяч рублей.

Реально же россияне будут получать совсем другие деньги, больше половины (52,3%) получают или планируют получать 15 тысяч рублей ежемесячно. На пенсию выше 45 тысяч рублей претендуют лишь 2,4% участников опроса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о повышении размера выплат неработающим пенсионерам. Индексация произойдет с 1 января 2021 года на 6,3%.