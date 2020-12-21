Мелодрама «Серебряные коньки» обошла «Обратную связь» в прокате на выходных

Москва, 21 декабря. Историческая драма «Серебряные коньки» Михаила Локшина стала лидером кинопроката в России и СНГ, обогнав комедию «Обратная связь» Алексея Нужного практически на миллион рублей.

«Серебряные коньки» принесли выручку в 70,7 миллиона рублей, «Обратная связь» — 69,8 миллиона рублей. Закрывает тройку-лидеров мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» Джоэля Кроуфорда с выручкой 65 миллионов рублей.

По предварительной информации, кинотеатры собрали за субботу и воскресенье около 318 миллионов рублей. За последние пять недель это лучший кассовый результат.

На прошлой неделе новогодняя мелодрама «Серебряные коньки» также становилась лидером проката. Фильм собрал 91,5 миллиона рублей с 10 по 13 декабря.