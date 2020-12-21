Ани Лорак посетила мюзикл с участием Киркорова после развода с мужем

Москва, 21 декабря. Премьера мюзикла «Шахматы» прошла в московском театре МДМ в минувшие выходные. Среди звездных гостей была замечена украинская певица Ани Лорак.

Мероприятие проходило с учетом всех санитарных норм, а заполненность зала составила всего 25%. Посмотреть на мюзикл пришли многие отечественные звезды. Среди них Ани Лорак, Ирина Безрукова, Лолита Милявская и другие. Многих артистов пригласил певец Филипп Киркоров, выступление которого открывало второй акт мюзикла.

Ани Лорак дала небольшое интервью журналистам. Она призналась, что во время пандемии почти не выходит из дома. Певица благодарна Киркорову за повод выйти в свет.

«Мы получили такое удовольствие и забыли, что есть изоляция и что творится во внешнем мире», — заявила артистка.

Певица добавила, что сцены из мюзикла буквально погрузили ее в детские воспоминания. Отдельного внимания заслуживает Анастасия Стоцкая, которая, по словам Каролины, создана для мюзиклов.

Ани Лорак в конце 2018 года подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара прожила вместе 13 лет. Супруги развелись после слухов об изменах бизнесмена. В Сети всплыло видео, на кадрах которого Налчаджиоглу обнимается с украинской моделью.

Брак Лорак и Налчаджиоглу был официально расторгнут в январе 2019 года. Процессом занимался один из судов Киева. Сами супруги не пришли ни на одно из судебных заседаний, а решение суда им передали адвокаты.

Налчаджиоглу был владельцем компании «Ани Лорак Продакшн» в России. После расставания с мужем певица переоформила бизнес на себя, лишив бывшего супруга одного из источников дохода.