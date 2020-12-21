Пушков назвал заслуженными проблемы Латвии с транзитом российского угля

Москва, 21 декабря. Антироссийская политика Латвии обернулась для республики новыми проблемами и создала угрозу нехватки рабочих мест. Подробнее об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

Власти Латвии пытаются сохранить и добиться расширения санкций Евросоюза, кроме того, правительство хочет закрыть отечественные СМИ и делает все для возбуждения уголовных дел против русскоязычных журналистов. Это говорит о стремлении государства открыто противостоять России и полной неготовности к адекватному диалогу, что может стать причиной дефицита рабочих мест, передает «ПолитРоссия». При этом Рига пожаловалась на задержку транзита угля, обвинив в этом Москву.

«Это недопустимо, тем более что у России есть собственные новые порты и грузовые терминалы на Балтике», — оценил политик необходимость сохранения транзита через Латвию.

Ранее стало известно, что сокращение до минимума транзита российского угля вынудило железнодорожную компанию республики экономить на издержках. Вот уже три месяца Москва не заказывает у Риги транспортировку грузов через порты.