ДНР откроет гуманитарный коридор для связи с Украиной

Донецк, 21 декабря. Жители Украины и Донбасса смогут пересечь линию соприкосновения в определенный период времени 21 декабря. Сделать это можно будет через КПВВ «Новотроицкое – Еленовка».

Сотрудники контрольно-пропускных пунктов будут требовать от въезжающих в регион и выезжающих из него специальные документы. Те, кто следует из Украины должны будут предоставить разрешение оперативного штаба, а также заполнить соглашение на обследование в случае госпитализации. Граждане, покидающие ДНР, должны иметь украинскую прописку, отметили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Все желающие смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус прямо на КПВВ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о планах Украины вакцинировать по два миллиона человек в неделю. В первую очередь препарат получат медики, военные, педагоги и пожилые люди. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что и жители Донбасса могут рассчитывать на вакцинацию.