Сотрудники ГИБДД дали семь советов по вождению в зимнее время года

Москва, 21 декабря. Зимний стиль вождения кардинально отличается от летнего. В холода на дороге нельзя совершать резких маневров, а также нужно следить за состоянием автомобиля.

Любое неосторожное движение может стать причиной заноса. Водители должны вовремя менять сезонные шины, так как езда на летней резине в минусовую температуру часто становится причиной аварий. Владельцы машин должны контролировать уровень омывающей жидкости в бачке и ее качество, чистить от снега и льда стекла, следить за исправностью «дворников». Толстая и объемная одежда может мешать во время вождения, поэтому стоит правильно подбирать наряды.

Федеральное агентство новостей ранее рассказывало о недостатках автоматической коробки передач в зимнее время. Одна из главных проблем — автомобили с «автоматом» нельзя завести «с толчка».