Минобороны усилит подразделения на Урале и в Сибири системами против дронов

Москва, 21 декабря. Подразделения ПВО на Урале и в Сибири получат новые радиолакационные станции «Подлет-1» для обнаружения беспилотников и крылатых ракет на дальних расстояниях.

Многофункциональные универсальные радары не так хороши в работе на низких высотах, как РЛС. Они способны обнаруживать летающие объекты в радиусе 300 километров, передают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Если летящий на малых высотах аппарат засекли слишком поздно, может не оказаться времени и необходимых средств, чтобы среагировать. «Подлет-К1» — современная станция, которая соответствует всем требованиям. Она усилит радиолокационное поле на наиболее вероятных направлениях полета», — бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Установка РЛС на низких высотах особенная важна, потому что именно на таком расстоянии от земли применяются самые опасные средства воздушного нападения современной войны. К ним относятся БЛА и крылатые ракеты.

Федеральное агентство новостей недавно сообщало о планах России построить вторую загоризонтную РЛС «Контейнер». Станция будет отслеживать авиацию США.