Автоэксперт Зиманов оценил предложение экологов не прогревать машину зимой

Москва, 21 декабря. Отказаться от прогрева автомобиля перед движением в холодное время года можно, но после этого необходимо особо бережно относиться к транспортному средству.

Противники выхлопных газов требуют от автомобилистов прекратить оставлять машины с заведенным двигателем. Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов уверен, что выхлоп во время холостого хода у современных автомобилей совсем небольшой, поэтому он не нанесет вреда экологии, передает радио Sputnik.

«Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс», — предупредил специалист.

Автомобили на газовом топливе обязательно нуждаются в прогреве, так как у них другой принцип работы. Жидкость должна превратиться в газообразное состояние, а после испариться.

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