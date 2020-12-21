ВОЗ оценила вероятность влияния нового штамма коронавируса на летальность

Женева, 21 декабря. Директор департамента пандемий и эпидемий Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан прокомментировала опасения, появившиеся после выявления нового штамма коронавируса.

Разновидность мутировавшего вируса впервые была обнаружена британскими учеными в сентябре. В середине ноября он начал активно распространяться, что стало его характерной особенностью. Вскоре у многих появились опасения относительно своей защищенности после вакцинации и изменений в показателях летальности возбудителя COVID-19.

«Вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного... В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса», — заявила Бриан.

При этом она отметила, что делать поспешных выводов нельзя, необходимы дополнительные исследования. Только после их проведения можно с уверенностью говорить о влиянии «британского» штамма коронавируса.

Специалисты ВОЗ сообщили об отсутствии доказательств существенного воздействия нового варианта вируса на структуру патогена. К настоящему моменту эксперты организации не выявили каких-либо кардинальных различий.