Внутренний туризм позволил восстановить общий оборот отрасли в РФ

Москва, 21 декабря. Оборот турбизнеса РФ снизился на 60% по сравнению с показателями прошлого года. Однако Россия попала в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления внутреннего туризма.

В результате пандемии потери составили 2,1 триллиона рублей. Пресс-служба Ростуризма в беседе с ТАСС отметила, что потери могли бы быть больше, учитывая критичность ситуации с закрытыми из-за COVID-19 границами. Но внутренний туризм и специальные меры стимулирования спроса позволили поддержать отрасль и восстановить до 1,6 триллиона рублей.

Кроме того, другие страны потеряли куда больше в обороте туристской индустрии: 80% и более. Рассматривая внутренний туризм в России, следует отметить, что здесь удалось достичь восстановления 60% показателей прошлого года. В итоге оборот сократился лишь на 40%, сообщило ведомство.

ФАН недавно сообщал, что власти Крыма признали 2020 год успешным с точки зрения туризма. Несмотря на пандемию, курорты полуострова хорошо отработали туристический сезон. При этом не было допущено вспышек коронавирусной инфекции на территории Крыма.