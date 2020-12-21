Шесть добровольцев вошли в первую пожарную дружину Приморья

Владивосток, 21 декабря. Первая в Приморском крае добровольная дружина пожарных начала работать в Надеждинском районе. В ее состав вошли шесть жителей поселка Барановский.

Добровольцев обучили всем профессиональным навыкам пожарных. Государственная противопожарная служба обеспечила волонтеров специальной машиной, а бокс для нее построила местная администрация.

Появление добровольческой пожарной команды стало первым этапом выполнения в Приморье концепции по развитию добровольчества и волонтерства. Программу разработали по поручению президента России Владимира Путина.

Добровольцы не станут заменой профессиональных пожарных, которые продолжат реагировать на вызовы. Цель дружины заключается в дополнительной помощи спасателям.

Национальные проекты и региональные программы в Приморье потерпят ряд изменений в 2021 году. Их корректировка будет проходить в соответствии с указом о целях национального развития до 2030 года по поручению президента Владимира Путина.