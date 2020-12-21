Привитых от коронавируса россиян призвали избегать стресса

Москва, 21 декабря. После вакцинации от коронавируса пациентам необходимо беречь свой организм от стрессов. Подробнее о том, какие именно факторы следует исключить рассказали в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства предостерегли привитых соотечественников от перепадов температур. Также им противопоказано включение в свой рацион продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию, передает RT.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В начале месяца президент России Владимир Путин распорядился запустить массовую вакцинацию населения от возбудителя COVID-19. Глава государства отметил, что реализация масштабной процедуры должна происходить по принципу приоритетности: первыми будут привиты врачи, учителя и социальные работники.

Ранее Росздравнадзор выдал регистрационное свидетельство первому российскому экспресс-тесту на антиген к коронавирусу. Он способен выявлять инфекцию за 25 минут, отметил один из разработчиков Юрий Лебедин.