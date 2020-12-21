Представители «Дома-2» намекнули на продолжение телепроекта

Москва, 21 декабря. Известное реалити-шоу «Дом-2» может обрести новую эфирную площадку в следующем году, рассказал СМИ один из сотрудников телепроекта.

Новость о закрытии скандальной телестройки «Дом-2» облетела все СМИ. Проект транслировался на ТНТ почти 17 лет. Телеканал назвал официальную причину остановки реалити-шоу — высокая конкуренция. Среди неофициальных слухов отмечают недовольство начальства из-за стагнации интересов зрителей.

Сотрудники телепроекта боятся остаться без работы под Новый год. Однако новости не такие трагичные, как могло показаться, отметил один из телевизионщиков. Например, шоу «Бородина против Бузовой» будет выходить на ТНТ по утрам.

«Дома-2» на ТНТ не будет, поэтому Ксения Бородина и Ольга Бузова будут обсуждать в студии жизнь звезд российского шоу-бизнеса и бывших рейтинговых участников. На эфиры будут приглашать звезд и популярных героев проекта за разные годы», — рассказал сотрудник проекта.

«Дом-2» будет закрыт на ТНТ. Ему решили продлить жизнь в другом месте и с измененным форматом. Детали пока неизвестны. Это может быть небольшой телеканал или платная онлайн-площадка, добавил собеседник. Участники проекта не знают, как долго продлится их неоплачиваемый отпуск. Эфирное время телестройки на ТНТ займут юмористические программы, например, стендап.

Телеканал официально подтвердил закрытие «Дома-2» 18 декабря 2020 года. Шоу в этом году лишилось высоких рейтингов и рекламодателей. 30 декабря преданным поклонникам покажут двухчасовой финал. Генеральный директор ТНТ Роман Петренко поблагодарил всю команду, которая много лет работала над проектом.Известное реалити-шоу «Дом-2» может обрести новую эфирную площадку в следующем году, рассказал СМИ один из сотрудников телепроекта.