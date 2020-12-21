Британские врачи назвали раннюю менопаузу последствием затяжного COVID-19

Лондон, 21 декабря. Нарушение менструального цикла у женщин может быть симптомом длительного течения COVID-19, сообщила врач-терапевт Луиза Ньюсон.

Существует связь между признаками менопаузы и аналогичными симптомами при коронавирусе — головокружение, утомление, спутанность сознания и так далее. Проведя исследования, специалист обнаружила, что после затяжного коронавируса ее пациентки столкнулись с понижением уровня репродуктивных гормонов.

Однако Ньюсон подчеркнула, что пока неизвестно, являются ли симптомы последствием поражения яичников вирусом, или менопауза — защитная реакция организма на подорванный иммунитет.

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