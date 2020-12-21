Свыше 600 предприятий открылись в Дебальцево с начала года

Дебальцево, 21 декабря. Количество открытых предприятий в донецком Дебальцеве вдвое превысило число закрывшихся объектов. Об этом рассказал глава местной администрации Игорь Захаревич.

Всего за последние 11 месяцев на территории города начал работать 31 объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Закрылись с начала года 14 торговых предприятия, пояснил он.

Важным открывшимся объектом стала столовая на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения. Она предоставляет комплексные обеды по бюджетной цене всем желающим. Не менее значимым стало открытие фирменного магазина торгового дома «Шахтерская птицефабрика». Отдельно выделено ООО «Экогринпром», осуществляющее сбор и утилизацию отходов.

В ближайшем будущем в Дебальцево планируется открытие новых предприятий. В рамках инвентаризации сельскохозяйственных земель на эти цели было найдено свыше тысячи гектаров свободных площадей. Это позволит обеспечить город новыми рабочими местами и решить проблему бесхозных земель.

На прошлой неделе в Дебальцево возобновил работу спорткомплекс «Локомотив». Здание комплекса отремонтировали после обстрелов, произошедших в 2014–2015 годах.