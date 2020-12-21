Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора безопасной гирлянды для елки

Москва, 21 декабря. Покупать гирлянду стоит только у проверенных производителей, для этого нужно изучить информацию на упаковке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Устройства мощностью больше 50 Ватт не подходят для украшения елки, поэтому нужно проследить и за этим нюансом. Безопаснее всего гирлянды с адаптером и длинным проводом, соединяющим вилку и первую лампочку, передает РИА Новости.

«Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше — то три», — заявили в ведомстве.

Нельзя оставлять без присмотра включенную гирлянду и поливать ее водой. При покупке устройства стоит проверять его исправность во всех режимах.

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