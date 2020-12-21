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NHL определилась с датой начала нового сезона

NHL определилась датой начала нового сезона

Москва, 21 декабря. Новый сезон Национальной хоккейной лиги (NHL) стартует 13 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте профсоюза игроков.

Регулярный сезон NHL будет состоять из 82 туров и завершится 8 мая. В плей-офф выйдут 16 команд. Для прохода в следующий раунд потребуется одержать четыре победы. Тренировочные сборы планируется начать 3 января. Обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», передает RT.

NHL включила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в состав символической сборной России и СССР за всю историю проведения турниров. Вместе с ним в списке также оказались вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов и нападающий Александр Могильный.

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