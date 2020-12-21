Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Японии

Хатинохе, 21 декабря. Подземные толчки ощущались в воскресенье в 20:23 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 95 километрах к северо-востоку от города Хатинохе на японском острове Хонсю. Глубина очага подземных толчков составляла около десяти километров, передает RT.

Предупреждений об угрозе цунами в результате землетрясения объявлено не было. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Землетрясение магнитудой 3,9 ранее было выявлено недалеко от столицы Ломбардии на севере Италии. Оно стало самым мощным в регионе за последние полтысячи лет.