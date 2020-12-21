Пушилин поздравил с праздником органы госбезопасности

Донецк, 21 декабря. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил стойкость и мужество сотрудников госбезопасности в борьбе с угрозами для региона.

Он подчеркнул, что правоохранители ДНР проявляют высокие качества, требующие серьезной подготовки. Именно благодаря органам госбезопасности республика успешно противостоит диверсионным угрозам и коррупционной деятельности.

«Дело вашей жизни — защита государственных интересов и общества», — заявил Пушилин в своем поздравлении

Он напомнил, что ДНР до сих пор находится в состоянии войны, и лишь сотрудники органов государственной безопасности создают фундаментальную основу для процветающей жизни в Донецке и за его пределами.

Денис Пушилин рассказал, что в Донецкой Народной Республике могут увеличиться размеры пенсионных выплат в 2021 году. Об этом он заявил на прямой линии с гражданами ДНР.