Четверо взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП в Казахстане

Павлодар, 21 декабря. Три легковых автомобиля столкнулись в Павлодарской области Казахстана. Смертельные травмы получили пять человек, включая малолетнего ребенка.

Авария произошла в минувшее воскресенье на трассе Павлодар — Кызылорда. Участниками ДТП стали Subaru Outback, Lada Granta и Тоyоtа Cаmrу. Погибли водитель и пассажиры последней легковушки, передает RT.

На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Одной из причин столкновения могли стать плохие условия видимости на дороге.

Еще одна смертельная авария ранее произошла в Москве. В результате столкновения легковушки и фуры на Ярославском шоссе погибли два человека.