Первый российский экспресс-тест на коронавирус одобрен к применению

Москва, 21 декабря. Первый российский «быстрый» тест на антиген SARS-CoV-2 успешно прошел этап регистрации. Соответствующее разрешение на его использование выдал Росздравнадзор.

Изначально в стране применялись три теста иностранного производства. Отечественная разработка способна выявлять заражение за 25 минут. Такой способ необходим для оперативного отделения заболевших COVID-19 от неинфицированных в условиях массового скопления людей. При этом у подобных исследований риск получения ошибочного результата несколько выше, чем у ПЦР.

«Однако мы наблюдаем и обратную картину: примерно в 4-5% случаев подтвержденной инфекции антиген определяется тестом, а ПЦР дает отрицательный результат», — отметил генеральный директор компании «Хема» Юрий Лебедин.

Экспресс-тесты на коронавирус начали применяться петербургскими медиками. Разработка будет использоваться при необходимости быстро исключить или подтвердить заражение.